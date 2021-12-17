Ломаченко переміг одноголосним рішенням суддів, а у відповідь практично нічого не пропустив. Лише 12% ударів Коммі виявилися точними.

До слова Вийшов з прапором рідного міста, чого засуджувати, – промоутер Усика заступився за Ломаченка

Проте атлетична комісія вирішила усунути українця на невизначений термін. Причини такого рішення наразі невідомі. Зазначимо, що і щодо Комі прийнято таке саме рішення.





Чому відстороняють боксерів

Усунення боксера після бою – звичайна практика, якщо він побував у нокдауні або був нокаутований, щоб зберегти здоров'я спортсмена. Однак у Ломаченка нічого з цього не було.

Наприклад, після бою Фьюрі – Уайлдер обидва боксери були відсторонені, тому що побували в нокдаунах, а американець до того ж програв нокаутом. Британець уже своє усунення відбув, а Вайлдер заборонено повертатися на ринг до квітня наступного року.

Ломаченко потрапив у скандал з прапором