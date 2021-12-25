Камбосос: На мене чекали троє маленьких дітей

Ще перед поєдинок Джордж Камбосос розповів, що не збирається відвідувати бій Ломаченка проти Коммі. Австралійський боксер розповів, на кого проміняв похід на бій за участю українця.

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Абсолютний чемпіон світу заявив, що хотів прийти та на власні очі побачити цей цікавий двобій, який відбувся у Нью-Йорку. Але в останній момент його плани змінились. Камбосос зробив вибір на користь родини.

"Перед поєдинком з Лопесом я сказав, що заберу його пояси і перебуватиму в рингсайді на боях Хейні та Девіса. Я фокусувався тільки на поєдинку з Лопесом і жертвами, на які заради нього довелося піти. Найбільше жертвувала моя дружина, адже вдома маю трьох дітей. Але я передбачав, що станеться, і хотів скористатися цим після перемоги", – сказав Джордж.

Я збирався піти на вечерю на честь премії Американської асоціації журналістів, які пишуть про бокс, а потім повернутися в Нью-Йорк і відвідати бій Ломаченко – Коммі, проте вдома в Австралії на мене чекали троє маленьких дітей, і я хотів їх побачити,

– додав чемпіон світу.

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