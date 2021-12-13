Ломаченко: Я висловлюю тобі свою повагу

Після перемоги у 12-раундовому бою за суддівськими записками Василь Ломаченко одягнув на себе пояс чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental. А от його суперник поїхав у лікарню.

До теми Ломаченко двічі просив кут Коммі зупинити бій після глибокого нокдауну

Річард Коммі чудом уникнув нокауту у сьомому раунді. Українець проявив повагу та не став добивати суперника після важкого нокдауну.

Після перемоги Ломаченко публічно звернувся до Коммі через свій інстаграм. Боксер із України побажав Річарду міцного здоров'я та подякував за поєдинок.

Бажаю тобі міцного здоров'я та продовження твоєї історії боксу! І я висловлюю тобі свою повагу,

– написав Ломаченко.

Ломаченко не став добивати Коммі