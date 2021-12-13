Ломаченко кричав у кут суперника

Сьомий раунд міг стати останнім для Коммі. Ломаченко відправив суперника у нокдаун, який Річард переніс дуже непросто.

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Українець відразу почав апелювати у кут опонента, щоб ті зупинили побиття зі словами: "Ви хочете, що я далі добив його?".

Відповідь команди Коммі

Однак ці заяви були проігноровані командою ганського боксера. Річард зумів відновити від нокдауну та вистояти усі 12 раундів. Але перемогу він так за це не отримав. Ломаченко святкував успіх за одноголосним рішенням суддів.

Після поєдинку тренер Коммі розповів, чому не став жодним чином реагувати на заклики Ломаченка. Він заявив, що викинутий білий рушник проявив би неповагу до самого Коммі.

Коли Ломаченко почав сигналізувати – припинити побиття... Якби я це зробив, я помножив би на нуль гордість Коммі, його енергію та його старанність. Це було б жахливим вчинком,

– сказав тренер ганця.

Натомість наставник вказав Річарду продовжувати двобій, назвавши його левом, який повернувся та провів увесь бій.

Ломаченку стало шкода Коммі