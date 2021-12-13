Коммі: Повністю залишив себе на рингу

Відразу після поєдинку Річард Коммі поїхав у лікарню. Боксер відзначив, що почувається нормально, а його візит до госпіталю був запобіжним заходом.

Варте уваги Тренер Коммі відповів на емоційні заклики Ломаченка зупинити бій

Ганець розповів, що виклався на ринзі на повну, віддав своє серце у цьому складному поєдинку з Ломаченком. Попри поразку та важкий нокдаун Коммі зазначив, що не був вражений українцем.

Я почуваюся дуже добре. Це був чудовий важкий бій, але маємо те, що маємо. Я вийшов та віддав своє серце, повністю залишив себе на рингу. Власне кажучи, попри моє падіння, я не був дуже вражений. Ти просто на секунду втрачаєш концентрацію, і таке трапляється. Це бокс. Я бився за свій народ,

– зізнався ганський боксер.

Похвала для українця

Коммі відзначив роботу суперника на ринзі. Українець тримав високий темп бою завдяки хорошим кондиціях та швидкій роботі рук. Це дві складові, які не можна відібрати в українця.

Річард назвав причину поразки. Коммі впевнений, що фанати побачили видовищний поєдинок.

У бою з таким надзвичайно технічним шульгою, як він, ти повинен турбуватися про свій баланс, таймінг і концентрацію. Як тільки ти щось упустиш, то одразу ж заплатиш за це. Я вважаю, що це сталося. Мені здається, що це був відмінний поєдинок, і я зробив те, що мав зробити,

– додав Коммі.

Ломаченко міг нокаутувати Коммі