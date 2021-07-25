Від депутата до моделі та татуся року: чим займаються українські олімпійці поза спортом

Олімпіада-2020 у Токіо набирає обертів. Спортсмени потрохи прибувають в Олімпійське селище. Вони не лише встигають тренуватись, брати участь у турнірах, де підіймають "синьо-жовтих" прапор вище інших, а й займатись цікавими справами та встигають працювати на ще одній роботі. Чим займаються українські олімпійці у вільний від спорту час – читайте на Спорт 24.

Шлях у Верховну раду через килим

Олімпійський призер, лейтенант Збройних сил України та народний депутат. Усе це поміщається в одному спортсмені Жані Беленюку. 30-річний спортсмен – один із найбільш титулованих борців у греко-римському стилі з України.

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До червня 2019 року про Беленюка дізнавались лише після перемог на міжнародних змаганнях. Жан підіймав "синьо-жовтий" прапор вище інших на чемпіонаті Європи та світу. Також українець здобув одну з найбільш важливих у своїй кар'єрі медалей – "срібло" Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро.

Окрім спортивної та політичної кар'єр Жан знімався у кліпі "Гни свою лінію" реп-виконавця Ярмака.

9 червня 2019 року борець змінив тріко на класичний костюм. Беленюк був оголошений кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" під №10 у списку. Багато критики вилилось на Жана після такого рішення. Здавалось, що Україна втратила одну з надій на медалі Олімпіади у Токіо.

Однак Беленюк не збирався завершувати спортивну кар'єру. Він у статусі депутата тріумфував на престижному гран-прі у Хорватії. А у квітні 2021 року Беленюк здобув "бронзу" чемпіонату Європи, який відбувся у Варшаві (Польща).

Бізнеследі чи каратистка, яка переписала історію

Український борець натякав, що може завершити спортивну кар'єру після Олімпіади-2020. Після цього Жан на усі 100% готовий віддатись політиці.

Анжеліка Терлюга – найкраща каратистка не лише України, а у планети. Українка стала першою з українців, яка відібралась на дебютну Олімпіаду для карате. Однак пандемія коронавірусу принесла чимало несподіваних поворотів у житті дівчини.

Одного дня спортсменка зізналась, що розпочала кар'єру фітнес-директора. Новий етап у житті каратистки розпочався 1 листопада 2020 року. Анжеліка довго вагалась, чи розповідати усім про нову роботу у часи, коли не було змагань.

Спочатку голова йшла обертом від такої великої кількості інформації. Останній раз я сиділа за комп'ютером, коли писала диплом в університеті. Але етап "паперової роботи" я вивчила достатньо швидко,

– написала Терлюга в інстаграмі.

Найважчим для чемпіонки Європи на новій посаді була комунікація з людьми. Анжеліка вже встигла відкрити новий зал, у який вона та її чудова команда віддала усю душу.

Я люблю свою роботу. Я щиро пишаюсь кожним тренером, який працює в нашій мережі і робить цей світ кращим та спортивним. Дякую долі за нові повороти та можливості,

– каратистка не стримала емоцій.

Світові модельєри проливають сльози через Білодід

Дзюдоїстка Дарія Білодід відзначається своїми модельними рисами обличчя. Спортсменка могла б легко створити гідну конкуренцію топовим моделям планети. Дарію часто називають моделлю, яка обрала кімоно. Однак поза змаганнями та тренуваннями Білодід бере участь у розкішних зйомках. Видно, що об'єктив камери любить вродливу спортсменку.

Дзюдоїстка лише нещодавно похизувалась дипломом бакалавра Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Про одну з найкращих спортсменок країни навіть був знятий фільм під назвою "Анаконда", прем'єра якого відбулась наприкінці серпня 2020 року.

Білодід здобула першу нагороду України на Олімпіаді-2020 у Токіо. Дзюдоїстка у боротьбі за "бронзу" іппоном здолала ізраїльтянку Широ Рішоні. Ця медаль стала першою у кар'єрі 20-річної українки. Спортсменка присвятила нагороду своїм батькам, які є водночас її наставниками.

У Білодід відчувається смак до стилю у гарних речах. Українська спортсменка неодноразово тішить своїх підписників красивими світлинами у інстаграмі.

Обличчя бренду та рекламні зйомки

Білодід неодноразово запрошували у рекламні зйомки MitsubishiMotors в Україні.

Дзюдоїстка – амбасадор японської компанії Aesthetic TBC. Фірма надає косметичні послуги та створює засоби догляду за шкірою.

Дарія також стала обличчя однієї з найбільших платіжних систем світу VISA Inc.

Депутат з найвпізнаванішим обличчям у світі карате

32-річний львів'янин Станіслав Горуна є одним із найкращих спортсменів не лише міста, а й України. Каратист виступає у "категорії смерті" – найскладнішої та найнасиченішої топ-зірками світового карате категорії "– 75 кг".

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Горуна став першим українським каратистом, який виборов медаль на чемпіонаті світу серед дорослих ("бронза" у місті Бремен, 2014 рік). Час пандемії також дещо змінив життя спортсмена. Станіслав у 2020 році обрався депутатом Львівської районної ради від партії "Самопоміч".

У 2019 році Горуна був обличчя компанії "Моршинська". Цікаво, що спортсмен не лише капітан чоловічої збірної України, а й свого часу став одним із персонажів онлайн-гри "KARATE-DO".

Милий татусь

Каратист – переможець Європейських ігор, чемпіон та багаторазовий призер Європи. Понад 10 разів підіймався на п'єдестал на престижній Прем'єр-Лізі (K1 Premier League). Також його кандидатуру неодноразово називали найкращим серед спортсменів Львівщини. У 2014 році став спортсменом року.

Горуна разом із дружиною виховують сина Лева, який став справжньою маленькою зірочкою сторінки в інстаграмі спортсмена. Милість цих фото просто зашкалює.

Зірка інстаграму – Марина Бех-Романчук

Соцмережі – інструменти спортсменів, які допомагають їм популяризувати їх вид спорту та зокрема самих атлетів. Серед топових користувачів інстаграму слід виділити Марину Бех-Романчук – найкраща стрибунка у довжину в Україні.

Українська красуня неодноразово ділиться в інстаграмі красивими світлинами та відео з особистого життя, поєднуючи їх із фото з тренувань та змагань. Бех-Романчук зізналась, що багато уваги приділяє красивому кадру та не буде викладати у соцмережі, яке попало фото.

Легкоатлетка одружена з титулованим українським плавцем Михайлом Романчуком. Їх пара вважається однією з найкрасивіших спортивних сімей світу. Відзначимо, що 18 липня спортсменка святкувала своє 26-річчя.

Марина приділяє багато часу і своїй фізичній формі, яку прихильники можуть оцінити за світлинами у соцмережах. Бех-Романчук відзначається своєю відмінною формою, якій позаздрять багато топових українських спортсменів і не тільки.

"Танці з зірками" від топових спортсменок у ТікТок

Одними із найбільш активних користувачок ТікТок є перша ракетка України Еліна Світоліна, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх та борчиня Оксана Лівач.

Шоста ракетка світу повністю відкрилась для своїх фанатів після того, як почала зустрічатись із французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Пара 16 липня офіційно одружила. Весілля відбулось у швейцарському Ньоні, куди були запрошені лише найрідніші.

Пара створила спільний акаунт в інстаграмі g.e.m.s.life, де стало помітно, як змінюється Еліна. Тенісисти ділились спільними світлинами та кумедними відео, яке не раз підіймало настрій фанатам. До цього усього українка ще й зареєструвалась у ТікТок. Там є і її чоловік Монфіс. Додамо, що пара є однією із найвеселіших сімей у тенісному світі.

Світоліна дуже часто закидає туди свої танці або записує розмовні відео. Її ролики збирають чималу аудиторію, яка росте й в інстаграмі. Своїми кумедними відео Еліна ділиться у інших соцмережах. Слід відзначити, що найбільше її соцмережі наповнювались контентом у часи жорстокого карантину.

Підкорює не лише планку

Не менш активно записує відео і відкриття останніх років у світі спорту Ярослава Магучіх. 19-річна легкоатлетка має танцювальні здібності, які активно показує у соцмережах.

Спортсменка не лише встигає підкорювати вершини легкої атлетики, а й активно вести своїй сторінки. Українка долучає до своїх роликів сестру Анастасію.

Ярослава Магучіх теж може похизуватись модельною зовнішністю. Спортсменка навіть взяла участь у зйомці для українського видання американського журналу моди та стилю життя Vogue. Легкоатлетка поділилась емоціями щастя після такої крутої можливості.

За сторінкою в інстаграмі Магучіх вже стежать понад 54,5 тисячі підписників. І це українка ще не взяла участь в Олімпіаді-2020 у Токіо, де вважається однією з фавориток змагань. Україна вже з нетерпінням чекає моменту, коли побачить Ярославу у секторі у Японії.

Талановита людина – талановита у всьому

Ще однією активною користувачкою соцмереж є борчиня вільного стилю Оксана Лівач. 24-річна уродженка Долини (Івано-Франківська область) активно популяризує свій вид спорту в Україні. Дівчина часто ділиться філософськими роздумами та навіть коментувала у прямому ефірі в інстаграмі змагання.

Здається, що ще трішки і спортсменка сміливо може подаватись у світ журналістики. Можливо, про таку кар'єру Оксані слід задуматись після завершення кар'єри.

Як зазнала у ексклюзивному інтерв'ю для Спорт 24, танці – хобі. Борчиня любить танцювати, саме так її нестримна енергія виходить на зовні. Оксана двічі брала участь в олімпійському батлі (Olimpic Battle), де вона показувала зіркам шоу-бізнесу навички боротьби. Натомість зіркові гості вчили спортсменку танцювати та знімати класні відео у тіктоці.