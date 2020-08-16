Остання частина розмови з талановитою борчинею Оксаною Лівач. Дівчина розповіла про захоплення поза спортивною кар'єром, веселі відео та звідки беруться ідеї, тренування із чемпіонкою з дзюдо Білодід та кого б викликала зі спортсменів, щоб потренуватись за правилами боротьби – в ексклюзивному інтерв'ю Спорт24.

Друга частина розмови про перехід у дорослу боротьбу, спаринг-партнерку з найвидатніших борчинь світу Марію Стадник, моральний тиск перед сутичками, майбутні плани та віру у тренера – за посиланням.

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Діяльність поза спортом

– У чому ще талановита Оксана Лівач?

– Талановита людина – талановита у всьому. Якщо старанно із бажанням виконувати роботу, то можна досягти всього чого бажаєш. Дуже люблю танцювати, можливо, саме так моя енергія виходить на зовні. Єдине, що мені ніяк не вдається, так це гарно співати. Співаю, де серце забажає, а особливо вдома. Дівчата вже звикли та з терпінням відносяться до таких моїх концертів.

– Окрім боротьби, чим ще встигаєте займатись?

– Люблю знімати різноманітні відео з тренувань та життя в цілому. У вільний час можу почитати книги, веду особистий щоденник. День минає дуже швидко: їдемо на тренування, після того можу, щось зробити вдома, ще знаходяться інші справи, ввечері приїжджаю додому і лягаю спати. Зараз у моєму пріоритеті номер один – боротьба, але хочеться також активніше розвивати власну сторінку у соцмережах. Можливо, щоб у майбутньому це приносило додатковий заробіток. Колись часто чула слова, навіщо мені це взагалі потрібно, воно ж займає твій час. З часом навчилась легко сприймати такі слова у свою сторону. Саме завдяки таким відеороликам можу популяризувати свій вид спорту. Юні дівчата дивлячись відео можуть побачити наше життя, тренування, які додадуть їм мотивації та сил займатись боротьбою.

– З чого все розпочалось і де берете натхнення?

– Все розпочалось ще з юніорського віку, коли любила час від часу знімати невеличкі відео. Тепер більш ретельно підбираю музику до своїх роликів. Намагаюсь створювати якісні відео з долею гумору. Натхнення беру з власної голови. Перед сном часто може прийти гарна ідея для нового ролику, яку я обов’язково записую у блокнот. Нещодавно заглядала у нього, то виявилось, що у мене ще багато нереалізованих ідей.

За креативними роликами можете стежити у Instagram Оксани Лівач

– Хочете активніше розвивати сторінку під час чи після спортивної кар’єри?

– Під час карантину було достатньо часу, щоб реалізувати власні ідеї для відео. Коли відновляться змагання часу та сил буде на це значно менше. Все-таки зйомки та монтування навіть таких невеличких відео є достатньо кропіткою роботою. Тому, коли розпочнуться турніри зйомки відео відійдуть на задній план. А після кар’єри однозначно хочу популяризувати боротьбу через власні соцмережі.

Вихід із зони комфорту

– У якому виді спорту хотіли б спробувати свої сили?

– У карате з Станіславом Горуною вже позмагалась, із Дарією Білодід у дзюдо теж. Не проти тепер відвідати тренування із фехтування. Цікаво було б спробувати свої сили проти Ольги Харлан або львівських фехтувальниць. В принципі навички боксу у мене вже є, гадаю, можна було з Хижняком спробувати свої сили, але це було б складне випробовування.

– За антропометричними даним можна було б спробувати позмагатись із Ломаченком?

– Василь Ломаченко дуже сильний боксер. Він міг би мені хіба що провести майстер-клас із боксу.

– Чи є нюанси у боротьбі щодо зовнішнього вигляду під час сутички?

– Борчиням заборонено мати довгі нігті. Коли відвідала тренування дзюдоїсток, то була вражена тим, що дівчатам не можна покривати лаком нігті. У дзюдо є особливі задушливі прийоми, від яких людина може втратити свідомість. В такому випадку колір нігтів – важливий маркер. Якщо вони синіють – це тривожний знак, тому лак манікюр може бути лише прозорого кольору. Також у нас ретельно дивляться твою шкіру, чи немає на ній лишайних захворювань через те, що у нас є прямий контакт зі шкірою суперниць.

– Кого зі спортсменів викликала б на сутичку за правилами боротьби?

– Одразу навіть не приходить жоден претендент із спортсменів. У нас складний вид спорту потрібно вміти добре групуватись і має гарну фізичну форму. Зараз складно відповісти на запитання, можливо, хтось сам хоче спробувати свої сили у нашому виді спорту. Тоді залюбки запрошу до нас на тренування.

Тренування з Білодід

– Які враження від тренування з дзюдоїстками?

– Прийшовши до них на тренування одразу сказала, що хочу попрацювати за їх правилами. Було дуже цікаво перевірити власні сили у такому виді спорту та ще й у сутичці з Дарією Білодід. З вигляду вона тендітна дівчина, а у сутичці відчувала її потужну силу. Одягнувши кімоно – розгубилась. Не могла придумати план за яким мені потрібно боротись. Коли ; Білодід прийшла до нас у борцівський зал, то одразу розуміла, як зможу її перемогти.

– Що було найскладніше у спарингу проти Білодід?

– Вона надзвичайно висока дівчина. Її ріст був перевагою у такому спарингу. На відміну від боротьби у дзюдо кімоно не обтягує твоє тіло, тому не можеш одразу зрозуміти, яка будова тіла у твоєї суперниці. У тебе немає такого прямого контакту з тілом дзюдоїстки, береш руками переважно за кімоно. Дарія – хороша спортсменка та дівчина. Такі тренування приносять лише досвід, знайомства та позитивні емоції.

– Чи могли б скласти конкуренцію суперницям, якби Ви перейшли у дзюдо, а Дарія у боротьбу?

– Гадаю, що кожна з нас показує гарні результати у вже рідному виді спорту. Складно відповісти, які досягнення ми показували б, якби помінялись видами спорту. Можливо, Дарії було б трохи складно у боротьбі через свій високий ріст, суперниці могли б піти їй у ноги, але вона могла б зробити контратакувальний прийом, який приніс би їй бажаний результат. Дарія дуже талановита дівчина, яка підкріплює його своєю працею. Нам варто продовжувати тренуватись у своїх видах спорту, а змінювати його можна на таких веселих та цікавих тренуваннях.

Прорив Оксани Лівач: головні досягнення