Розкішне весілля у Швейцарії

У швейцарському Ньйоні відбулось пишне весілля відомих тенісистів. Гості події поділились декількома фото та відео зі святкування.

Варто побачити Світоліна опублікувала перші фотографії з весілля

Як бачимо на одному з відео, що Еліна Світоліна змінила плаття лавандового кольору на білу вишукану з розрізом сукню. Гаель Монфіс також одягнув білий костюм.

Наприкінці події сім'я тенісистів традиційно розрізала великий торт для гостей. Пара була у чудовому настрої та насолоджувалась однією з найграндіозніших подій у їх вже спільному житті.

Еліна Світоліна чи Еліна Монфіс?

26-річна спортсменка ще раніше розповіла, що не збирається змінювати прізвище у тенісному турі WTA. Авторитет та прихильність серед вболівальників з усього світу Еліна заробила якраз під прізвищем Світоліна, тому немає сенсу змінювати прізвище.

У тенісному турі я точно залишуся Світоліною. А ось в житті? Гаель наполягає, але ми ще побачимо,

– сказала українка.

Відзначимо, що у своєму інстаграмі українця вже змінила нік Світоліна на Монфіс.

Історія стосунків Світоліної та Монфіса