Беленюк: Це важлива точка в кар'єрі кожного спортсмена

Коментуючи Олімпіаду-2020, Беленюк звернув увагу, що з попередніх Ігор у Ріо минуло вже 5 років. За його словами, спортсмени вже скучили.

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"Це дуже важливі змагання для кожного українського спортсмена. З минулих Ігор минуло не 4 роки, а вже 5. Ми вже дуже скучили. Сподіваємося, що Олімпіада відбудеться. Дай Боже, щоб українська збірна добре проявила себе", – сказав Жан.

Беленюк натякнув, що після Олімпіади може завершити кар'єру.

Це важлива точка в кар'єрі кожного спортсмена. Після Олімпіади якась частина спортсменів завершить свої професійні виступи. Можливо, і я теж. Подивимося,

– сказав борець.

Зауважимо, що Жан Беленюк – депутат Верховної Ради України. Він поєднує роботу політика і спортсмена.

Досягнення Беленюка