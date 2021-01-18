У неділю, 17 січня, у Загребі (Хорватія) завершився престижному гран-прі з греко-римської боротьби Zagreb Open 2021. У другий змагальний день українські спортсмени поповнили свою скарбничку 4 нагородами, одну з них здобув Жан Беленюк.

Два золота, одне срібло та бронза їдуть в Україну. Медалі найвищого ґатунку здобули Жан Беленюк (до 87 кілограмів) та Парвіз Насібов (до 72 кілограмів), повідомляє Wrestlingua.com.

До теми Срібний призер Олімпіади Беленюк повертається на килим вперше з 2019 року

Вдалий турнір для українців

Беленюк тріумфально повернувся на килим вперше з 2019 року. Українець розпочав всій переможний шлях з успіху над естонцем Андреасом Ваелісом (8:0). Потім Жан не менш переконливо розібрався зі швейцарцем Рамоном Бетхартом – 9:0. З таким же рахунком наш борець у чвертьфіналі зборов фіна Вілі Роппонена. У півфіналі перед Беленюком не встояв турок Доґан Ґьокташ.

У фінальній сутичці український борець впевнено здолав борця зі Швеції Александра Степанетича – 9:1. А Насібов у нервовому протистоянні вирвав перемогу у Ахмета Їлмаза із Туреччини – 3:2.

Ще дві нагороди здобули Микола Кучмій та Ярослав Фільчаков. Кучмій повинен був поборотись проти Османа Їлдирима (Туреччина), але отримав травму під час сутички та був змушений відмовитись від фіналу, здобувши "срібло" змагань у ваговій категорії до 130 кілограмів. А от Фільчаков свій бій таки провів. У категорії до 82 кілограмів у сутичці за "бронзу" він здолав Армінаса Лигнугаріса з Литви – 8:0.

Хто представляв Україну