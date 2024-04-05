Ексгравець Арсенала оцінив шанси "канонірів" стати чемпіонами АПЛ: до чого тут фактор Мудрика

Колишній гравець Арсенала та Челсі Вільям Галлас оцінив потенційну користь Михайла Мудрика для "канонірів". Також він розкрив причини зацікавленості Мікеля Артети в українському вінгері.

Вільям Галлас вважає, що Мудрик може допомогти Арсеналу здобути титул чемпіонів. Цього літа Челсі хоче продати кількох гравців і "каноніри" можуть скористатись цим, зробивши ставку на українського півзахисника.

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Фактор Мудрика, який допоможе Арсеналу

Ексгравець Арсенала розповів, що Михайло Мудрик може добре підійти команді із його швидкістю та якістю. Саме тому він і подобається Артеті.

До того, як він підписав контракт з Челсі, Арсенал майже купив його, але він передумав, і ви не можете цього забути. Я вже казав, що Арсенал виграє титул наступного року, а не цього року, і якщо вони підпишуть Мудрика, це може їм допомогти,

— зазначив Вільям Галлас.

Раніше він також заявив, що Арсенал отримає Мудрика, якщо запропонує щедру суму, адже Челсі зараз має певні фінансові труднощі.

Мудрик повинен був перейти в Арсенал, проте команда не потягнула "фінансові забаганки" Шахтаря. В січні 2023 українця підписало Челсі. Цей трансфер став рекордним в історії українського футболу – 70 млн євро та 30 млн бонусів.

В кінці лютого 2024 року з'явилась інформація, що "каноніри" знову можуть спробувати підписати українця.

Наразі Арсенал займає 2 позицію в турнірній таблиці та претендує на чемпіонство. За команду "канонірів" вже грає українець – Олександр Зінченко.

Загалом у сезоні-2023/2024 Михайло Мудрик провів 22 матчі, забив 4 голи та оформив 4 гольові передачі. Два м'ячі він забив в останніх чотирьох матчах.