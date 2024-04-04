У наступне трансферне вікно Челсі змушене продавати гравців. Причиною цьому є навантаження у зв'язку з правилами фінансового фейр-плею, яке потрібно знизити.

Читайте також Челсі має шанс потрапити в єврокубки: Мудрику та компанії треба перемагати Манчестер Юнайтед

З ким планує попрощатись лондонський клуб

У наступне трансферне вікно керівництво Челсі вирішило попрощатися з двома футболістами – захисником Рісом Джеймсом та півзахисником Конором Галлахером.

Раніше також була інформація, що влітку клуб хоче продати українця Михайла Мудрика через "нестачу стабільності".

Відзначимо. Мудрик забив два голи в останніх чотирьох поєдинках за Челсі. Загалом у сезоні 2023/2024 він провів 22 матчі, забив 4 голи та оформив 4 гольові передачі.

Ріс Джейм провів всього 8 матчів та відзначився 1 гольовою передачею. Грає в Челсі з 2019 року.

Конор Галлахер зіграв 24 поєдинки, забив 2 голи та має на своєму рахунку 5 гольових передач. До лондонського клубу перейшов у 2022 році.

До слова, наразі Челсі посідає 12 позицію в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, заробивши 40 очок. В наступному поєдинку команда зіграє проти Шеффілд Юнайтед. Матч відбудеться 7 квітня.