Уильям Галлас считает, что Мудрик может помочь Арсеналу добыть титул чемпионов. Этим летом Челси хочет продать нескольких игроков и "канониры" могут воспользоваться этим, сделав ставку на украинского полузащитника.
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Фактор Мудрика, который поможет Арсеналу
Экс-игрок Арсенала рассказал, что Михаил Мудрик может хорошо подойти команде с его скоростью и качеством. Именно поэтому он и нравится Артете.
До того, как он подписал контракт с Челси, Арсенал почти купил его, но он передумал, и вы не можете этого забыть. Я уже говорил, что Арсенал выиграет титул в следующем году, а не в этом году, и если они подпишут Мудрика, это может им помочь,
- отметил Уильям Галлас.
Ранее он также заявил, что Арсенал получит Мудрика, если предложит щедрую сумму, ведь Челси сейчас имеет определенные финансовые трудности.
- Мудрик должен был перейти в Арсенал, однако команда не потянула "финансовые прихоти" Шахтера. В январе 2023 года украинца подписало Челси. Этот трансфер стал рекордным в истории украинского футбола – 70 млн евро и 30 млн бонусов.
- В конце февраля 2024 года появилась информация, что "канониры" снова могут попытаться подписать украинца.
- Сейчас Арсенал занимает 2 позицию в турнирной таблице и претендует на чемпионство. За команду "канониров" уже играет украинец – Александр Зинченко.