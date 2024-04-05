Вільям Галлас вважає, що Мудрик може допомогти Арсеналу здобути титул чемпіонів. Цього літа Челсі хоче продати кількох гравців і "каноніри" можуть скористатись цим, зробивши ставку на українського півзахисника.
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Фактор Мудрика, який допоможе Арсеналу
Ексгравець Арсенала розповів, що Михайло Мудрик може добре підійти команді із його швидкістю та якістю. Саме тому він і подобається Артеті.
До того, як він підписав контракт з Челсі, Арсенал майже купив його, але він передумав, і ви не можете цього забути. Я вже казав, що Арсенал виграє титул наступного року, а не цього року, і якщо вони підпишуть Мудрика, це може їм допомогти,
— зазначив Вільям Галлас.
Раніше він також заявив, що Арсенал отримає Мудрика, якщо запропонує щедру суму, адже Челсі зараз має певні фінансові труднощі.
- Мудрик повинен був перейти в Арсенал, проте команда не потягнула "фінансові забаганки" Шахтаря. В січні 2023 українця підписало Челсі. Цей трансфер став рекордним в історії українського футболу – 70 млн євро та 30 млн бонусів.
- В кінці лютого 2024 року з'явилась інформація, що "каноніри" знову можуть спробувати підписати українця.
- Наразі Арсенал займає 2 позицію в турнірній таблиці та претендує на чемпіонство. За команду "канонірів" вже грає українець – Олександр Зінченко.