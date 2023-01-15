Тепер на лівому фланзі атаки "аристократів" феєритиме українець Михайло Мудрик. Челсі уклало контракт із вже колишнім лідером Шахтаря до 30 червня 2031 року.
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Буде представляти "синю частину Лондона" в АПЛ
Мудрик якраз у цей час спостерігає за матчем Челсі проти Крістал Пелес на "Стемфорд Брідж".
Мудрик прийшов, щоб врятувати Челсі від ганебного виступу у сезоні-2022/2023. Після 19 турів команда Грема Поттера посідає лише 10-те місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 25 очок. До 9-ї позиції, яку обіймає кризовий Ліверпуль, відставання у 3 бали.
Цікаво, що на позиції лівого вінгера у лондонському клубі грає Рахім Стерлінг. Однак наразі футболіст перебуває у лазареті команди. Стерлінг отримав травму у грі проти Манчестер Сіті (0:1). "Містяни" зробили ще більші проблеми тренерському штабу "аристократів", які змусили ще сильніше включитись у боротьбу за Михайла.
Нагадаємо, що Арсенал вів потужну боротьбу за Михайла, але потягнути фінансові забаганки Шахтаря, "каноніри" не змогли. Тепер в АПЛ буде не лише протистояння Зінченка проти Миколенка (Евертон) або Ярмолюка (Брентфорд), а й проти Мудрика. Хоча, якби "гірники" погодились на пропозиції Арсенала, то у клубі "червоного Лондона", міг бути українізований лівий фланг – Зінченко плюс Мудрик.
Буде кращий за Мбаппе та Вінісіуса: головне про кар'єру Мудрика
- Михайло Мудрик – вихованець Шахтаря, якому вже давно пророкують успішну кар'єру в Європі. Він ще з дитячих років вирізнявся своєю грою поміж футболістів свого віку та навіть старшого покоління. Футболіст із чудовим дриблінгом, який може використовувати його навіть на швидкості, яка теж у порядку в Мудрика.
- До головної команди "гірників" приєднався лише 9 січня 2021 року.
- До цього встиг пограти не лише за різні вікові категорії Шахтаря, а й помандрувати по орендах.
- За свою кар'єру встиг пограти в оренді у київському Арсеналі та чернігівській Десні.
- Після оновлення даних порталу Transfermarkt став найдорожчим футболістом в історії УПЛ. Нова вартість Мудрика складає 40 мільйонів євро.