Тепер на лівому фланзі атаки "аристократів" феєритиме українець Михайло Мудрик. Челсі уклало контракт із вже колишнім лідером Шахтаря до 30 червня 2031 року.

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Мудрик якраз у цей час спостерігає за матчем Челсі проти Крістал Пелес на "Стемфорд Брідж".

Мудрик прийшов, щоб врятувати Челсі від ганебного виступу у сезоні-2022/2023. Після 19 турів команда Грема Поттера посідає лише 10-те місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 25 очок. До 9-ї позиції, яку обіймає кризовий Ліверпуль, відставання у 3 бали.

Цікаво, що на позиції лівого вінгера у лондонському клубі грає Рахім Стерлінг. Однак наразі футболіст перебуває у лазареті команди. Стерлінг отримав травму у грі проти Манчестер Сіті (0:1). "Містяни" зробили ще більші проблеми тренерському штабу "аристократів", які змусили ще сильніше включитись у боротьбу за Михайла.

До слова. Мудрик мав чинний контракт із Шахтарем, який був розрахований до кінця 2026 року. У своєму останньому сезоні в Україні відіграв у футболці рідного клубу 18 матчів, у яких відзначився 10 голами та 8 результативними передачами.

Нагадаємо, що Арсенал вів потужну боротьбу за Михайла, але потягнути фінансові забаганки Шахтаря, "каноніри" не змогли. Тепер в АПЛ буде не лише протистояння Зінченка проти Миколенка (Евертон) або Ярмолюка (Брентфорд), а й проти Мудрика. Хоча, якби "гірники" погодились на пропозиції Арсенала, то у клубі "червоного Лондона", міг бути українізований лівий фланг – Зінченко плюс Мудрик.

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