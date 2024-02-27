За рік в Англії український вінгер так і не зміг стати стабільним гравцем основного складу "синіх". Останнім часом ситуація з ігровим часом для 23-річного футболіста, на жаль, тільки погіршилася.

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Мудрик все ж таки може опинитися у "червоній" частині Лондона

Повідомляється, що через брак ігрової практики Михайло Мудрик може залишити Челсі вже наступного трансферного вікна. Керівництво "синіх" розглядає як оренду, так і повноцінний трансфер гравця.

Наразі більш ймовірним виглядає саме перший варіант, адже Челсі буде готовий продати українця тільки за умови повернення інвестованих у нього грошей.

Попри невдалий період у кар'єрі Михайла Мудрика, у його підписанні все ще зацікавлені топклуби. Наразі головними претендентами на трансфер українця називають два європейські гранди.

Лівого вінгера збірної України хоче підписати лондонський Арсенал, який взимку 2023 року був близький до придбання Михайла в Шахтаря, а також туринський Ювентус.

Зазначимо, що в обох цих клубах у наступному сезоні Михайло Мудрик може створити український дует, адже за "канонірів" грає Олександр Зінченко, а "стара синьйора" продовжує активно стежити за прогресом півзахисника Шахтаря Георгія Судакова та вважається одним із головним фаворитів на його підписання.

Довідка. Михайло Мудрик у нинішній кампанії провів 26 матчів за Челсі в усіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. Наступний матч "сині" зіграють 28 лютого в 1/8 фіналу Кубка Англії проти Лідса. Стартовий свисток пролунає о 21:30.