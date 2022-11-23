Підсумки третього дня ЧС-2022: фіаско Аргентини, дві нульові нічиї та звитяга Франції

У Катарі пройшов третій ігровий день, в якому команди забили лише 8 голів у чотирьох матчах. Підбиваємо підсумки чемпіонату світу за 22 листопада.

Чемпіонат світу в Катарі продовжує набирати оберти. Якщо другий ігровий день запам'ятався справжнім голепадом, то у третій день відразу два поєдинки завершилися з нулями на табло. Ну і, звичайно, найбільшу увагу вболівальниів викликали матчі Аргентини та Франції. 24 канал підбиває підсумки вівторка та згадує основні події Мундіалю.

СЛІДКУЙТЕ З НАМИ Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Матчі дня:

Аргентина – Саудівська Аравія 1:2 (Мессі, 10 (пен) – Аль-Шехрі, 48, Аль-Давсарі, 53)

(Мессі, 10 (пен) – Аль-Шехрі, 48, Аль-Давсарі, 53) Данія – Туніс 0:0

Мексика – Польща 0:0

Франція – Австралія 4:1 (Рабйо, 27, Жіру, 32, 71, Мбаппе, 68 – Гудвін, 9)

Провал команди Мессі

Головною сенсацією чемпіонату світу в Катарі стала поразка збірної Аргентини від Саудівської Аравії. Початок зустрічі не віщував неприємностей команді Мессі. Тим більше, що саме зірковий аргентинець відкрив лік забитим голам на нинішньому Мундіалі.

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Проте потім гра пішла не за сценарієм наставника "альбіселесте" Ліонеля Скалоні. Спочатку арбітр зустрічі скасував через офсайди три голи аргентинців. А потім два м'ячі арабів шокували Мессі і компанію. Як підсумок – Саудівська Аравія створила першу сенсацію на чемпіонаті.

Відеоогляд матчу Аргентина – Саудівська Аравія

Перший "сухий" матч у Катарі

Гра між Данією та Тунісом в першу чергу цікавила появою на полі данського хавбека Крістіана Еріксена, який пережив клінічну смерть на Євро-2020. До речі, гравець Манчестер Юнайтед відіграв весь поєдинок і мав нагоди відзначитись забитим голом.

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Поєдинок двох рівних суперників запам'ятався видовищною грою, проте голкіпери обох команд виявилися сильнішими за нападників.

Відеоогляд матчу Данія – Туніс

Фатальний промах Левандовського

Безперечно, увага більшості українських вболівальників була прикута до поєдинку Мексика – Польща. І це зрозуміло, адже поляки є одними з кращих друзів України.

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Протягом матчу перевагу мали мексиканці, але стовідсотковий шанс відкрити рахунок був у польської збірної. Призначений арбітром пенальті за порушення проти Роберта Левандовського пішов виконувати сам потерпілий. Проте удар форварда Барселони у карколомному стрибку відбив голкіпер мексиканців Гільєрмо Очоа. У підсумку – друга гра на ЧС-2022 завершилася нульовою нічиєю.

Відеоогляд матчу Мексика – Польща

Валідол від підопічних Дешама

Одним із центральних поєдинків ігрового дня була зустріч збірної Франції, яка є чинним чемпіоном світу, проти Австралії.

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І варто зазначити, що поєдинок виправдав очікування вболівальників. Несподівано першими відкрили рахунок у матчі австралійці. Тоді подумалося, невже буде ще одна сенсація чемпіонату?

Проте чемпіони зуміли переломити хід поєдинку. Дубль Жіру, а також голи Рабйо та Мбаппе дозволили команді Дідьє Дешама здобути перемогу на турнірі.

Відеоогляд матчу Франція – Австралія

Що ж, перші матчі Мундіалю показали, що цей турнір може стати одним із найцікавіших в історії. Несподівані результати, красиві голи – саме за це вболівальники люблять гру мільйонів.