Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты. Если второй игровой день запомнился настоящим голепадом, то в третий день сразу два поединка завершились с нулями на табло. Ну и, конечно, наибольшее внимание болельщиков вызвали матчи Аргентины и Франции. 24 канал подводит итоги вторника и вспоминает основные события Мундиаля.

СЛЕДИТЕ С НАМИ Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Матчи дня:

Аргентина – Саудовская Аравия 1:2 (Месси, 10 (пен) – Аль-Шехри, 48, Аль-Давсари, 53)

(Месси, 10 (пен) – Аль-Шехри, 48, Аль-Давсари, 53) Дания – Тунис 0:0

Мексика – Польша 0:0

Франция – Австралия 4:1 (Рабйо, 27, Жира, 32, 71, Мбаппе, 68 – Гудвин, 9)

Провал команды Месси

Главной сенсацией чемпионата мира в Катаре стало поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии. Начало встречи не предвещало неприятностей команде Месси. Тем более, что именно звездный аргентинец открыл счет забитым голам на нынешнем Мундиале.

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Однако потом игра пошла не по сценарию наставника "альбиселесте" Лионеля Скалони. Сначала арбитр встречи отменил из-за офсайдов три гола аргентинцев. А затем два мяча арабов шокировали Месси и компанию. Как итог – Саудовская Аравия совершила первую сенсацию на чемпионате.

Видеообзор матча Аргентина – Саудовская Аравия

Первый "сухой" матч в Катаре

Игра между Данией и Тунисом в первую очередь интересовала появлением на поле датского хавбека Кристиана Эриксена, пережившего клиническую смерть на Евро-2020. Кстати, игрок Манчестер Юнайтед отыграл весь поединок и имел возможность отличиться забитым голом.

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Поединок двух равных соперников запомнился зрелищной игрой, однако голкиперы обоих команд оказались сильнее нападающих.

Видеообзор матча Дания – Тунис

Роковый промах Левандовского

Бесспорно, внимание большинства украинских болельщиков было приковано к поединку Мексика – Польша. И это понятно, ведь поляки являются одними из лучших друзей Украины.

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В течение матча преимущество имели мексиканцы, но стопроцентный шанс открыть счет был у польской сборной. Назначенный арбитром пенальти за нарушение против Роберта Левандовского пошел исполнять сам потерпевший. Однако удар форварда Барселоны в головокружительном прыжке отразил голкипер мексиканцев Гильермо Очоа. В итоге – вторая игра на ЧМ-2022 завершилась нулевой ничьей.

Видеообзор матча Мексика – Польша

Валидол от подопечных Дешама

Одним из центральных поединков игрового дня была встреча сборной Франции, действующего чемпионом мира, против Австралии.

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И следует отметить, что поединок оправдал ожидания болельщиков. Неожиданно первыми открыли счет в матче австралийцы. Тогда подумалось, неужели будет еще одна сенсация чемпионата?

Однако чемпионы сумели переломить ход поединка. Дубль Жиру, а также голы Рабьо и Мбаппе позволили команде Дидье Дешама одержать победу на турнире.

Видеообзор матча Франция – Австралия

Что ж, первые матчи Мундиаля показали, что этот турнир может стать одним из самых интересных в истории. Неожиданные результаты, красивые голы – именно за это болельщики любят игру миллионов.