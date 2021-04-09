Деталі договору не вказано. Швидше за все, офіційне оголошення про відхід футболіста, який 11 років провів в Україні, стає лише формальністю.

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Варто зазначити, що саме Transfermarkt першим повідомив про перехід Віктора Коваленко в Аталанту і лише через 45 хвилин новина з'явилася на сайті "богинь".

Трансфер Тайсона: коротко