Теофімо Лопес, який є наступним суперником українця Василя Ломаченка, прагне повторити рекорд легендарного Майк Тайсона. Американець хоче стати абсолютним чемпіоном світу у 23 роки.

Американець хоче перемогти українського боксера та повторити рекорд Майка Тайсона, ставши у 23 роки наймолодшим абсолютним чемпіоном світу, повідомляє vRINGe.com.

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Завдання Лопеса

Звання абсолютного чемпіона світу дасть можливість Лопесу увійти до Міжнародної зали боксерської слави. Саме ця ціль є пріоритетною для американця і до її втілення у реальність залишився лише один крок. Саме перемога над українцем відкриє йому шлях у зал слави.

Мета потрапити до Міжнародної зали боксерської слави? Так, я зроблю це у 23 роки, як зробив Майк Тайсон,

– заявив Лопес.

22 листопада 1986 року 20-річний Тайсон став наймолодшим в історії професіонального боксу чемпіоном світу у важкій вазі. У другому раунді після вдалої комбінації Майка, суперник Тревор Бербік опинився на підлозі. Тричі він намагався піднятися з настилу, але без успіху. За рік Тайсон здобув і титул абсолютного чемпіона світу.

Додамо, що сторони досить довго погоджували деталі контракту про бій. Українська сторона швидко погодилась на запропоновані умови, а от Лопес до останнього відмовлявся та вимагав більшого гонорару за поєдинок. Нещодавно американська сторона таки погодилась на бій проти українця.

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