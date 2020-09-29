Абсолютний чемпіон у 23 роки: Лопес зазіхнув на рекорд "Залізного Майка"
Теофімо Лопес, який є наступним суперником українця Василя Ломаченка, прагне повторити рекорд легендарного Майк Тайсона. Американець хоче стати абсолютним чемпіоном світу у 23 роки.
Американець хоче перемогти українського боксера та повторити рекорд Майка Тайсона, ставши у 23 роки наймолодшим абсолютним чемпіоном світу, повідомляє vRINGe.com.
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Завдання Лопеса
Звання абсолютного чемпіона світу дасть можливість Лопесу увійти до Міжнародної зали боксерської слави. Саме ця ціль є пріоритетною для американця і до її втілення у реальність залишився лише один крок. Саме перемога над українцем відкриє йому шлях у зал слави.
Мета потрапити до Міжнародної зали боксерської слави? Так, я зроблю це у 23 роки, як зробив Майк Тайсон,
– заявив Лопес.
Додамо, що сторони досить довго погоджували деталі контракту про бій. Українська сторона швидко погодилась на запропоновані умови, а от Лопес до останнього відмовлявся та вимагав більшого гонорару за поєдинок. Нещодавно американська сторона таки погодилась на бій проти українця.
Ломаченко – Лопес: головне про поєдинок
- Бій за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).
- Боксери підписали контракт. В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
- Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.
- Цікавим нюансом у їх контракті є те, що в угоді відсутній пункт про бій-реванш.