Ломаченко – Лопес: з'явився офіційний постер мегабою – фото
Все менше часу залишилося до одного з найбільш очікуваних боксерських поєдинків року – Василь Ломаченко проти Теофімо Лопеса. За місяць до поєдинку з'явився офіційний постер протистояння.
Промоутерська компанія Top Rank, з якою співпрацюють боксери, представила офіційний постер бою Ломаченко – Лопес. Про це повідомляє 24 канал.
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На кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Ломаченку належать пояси WBA, WBO й WBC. Натомість Лопес виставить на кін титул IBF.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
Бій за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).
Боксери підписали контракт попри те, що 23-річний Теофімо Лопес вимагав більший гонорар.
В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.
Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.