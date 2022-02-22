Братні народи: Асоціація регбі Грузії анонсувала матч із Росією на Євро українською мовою
Джерело:інстаграм Асоціації регбі Грузії
У спортивному світі активно підтримують Україну та засуджують дії Росії. Грузія приємно вразила мовою анонсу регбійного матчу на чемпіонаті Європи.
Знову приємність прилетіла з Грузії
На своїй сторінці в інстаграмі Асоціація регбі Грузії опублікувала афішу матчу чемпіонату Європи-2022 між їх національною командою та Росією. Все б нічого, якби увесь анонс не був написали українською мовою.
Оце так Ви поховали своє майбутнє, – жорстка реакція легкоатлетки Бризгіної на радість жителів Донецька
В Асоціації закликали прийти та підтримати хлопців у грі проти принципового суперника.
Заспіваймо разом гімн Грузії на "Динамо Арені",
– йдеться в анонсі.
Регбійний поєдинок відбудеться 27 лютого о 18:00. Через карантинні обмеження трибуни стадіону можуть бути заповнені лише на 50%.
Анонс матчу Грузії українською / Фото з інстаграму Асоціації регбі Грузії
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Спортивна спільнота Європи проти війни в Україні
- Колишній гравець Динамо, а нині мер Тбілісі Каха Каладзе зазначив, що Грузія підтримує Україну та готова підставити плече, як це зробила українська держава у минулому.
- Легенда тенісу Мартіна Навратілова хвилюється за Еліну Світоліну та заявила, що схрестила пальці за Україну.
- А от найтитулованіший російський тенісист Євген Кафельников засудив дії своєї країни щодо України.
- На думку ексфутболіста збірної Англії Гарі Лінекера, Європа перебуває на межі війни.
- На футбольних матчах в Англії та Болгарії фанати на трибунах вивішували прапори України.
- Українські спортсмени теж відреагували на свавілля Володимира Путіна. Підтримка прилетіла з-за океану, де вже давно проживає перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл.