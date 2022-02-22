Братні народи: Асоціація регбі Грузії анонсувала матч із Росією на Євро українською мовою

У спортивному світі активно підтримують Україну та засуджують дії Росії. Грузія приємно вразила мовою анонсу регбійного матчу на чемпіонаті Європи.

Знову приємність прилетіла з Грузії

На своїй сторінці в інстаграмі Асоціація регбі Грузії опублікувала афішу матчу чемпіонату Європи-2022 між їх національною командою та Росією. Все б нічого, якби увесь анонс не був написали українською мовою.

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В Асоціації закликали прийти та підтримати хлопців у грі проти принципового суперника.

Заспіваймо разом гімн Грузії на "Динамо Арені",

– йдеться в анонсі.

Регбійний поєдинок відбудеться 27 лютого о 18:00. Через карантинні обмеження трибуни стадіону можуть бути заповнені лише на 50%.



Анонс матчу Грузії українською / Фото з інстаграму Асоціації регбі Грузії

Спортивна спільнота Європи проти війни в Україні

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!