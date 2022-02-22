Лінекер про дії Росії

Легенда футболу Гарі Лінекер поділився думкою на своїй сторінці у твітері. Колишній футболіст Тоттенхема зробив жорстку заявку у сторону очільника Кремля.

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На його думку, Європа близька до початку військових дій.

Європа перебуває на межі війни. Люди – це чудові створіння. Після мільйонів років еволюції вони отримали достатньо розуму, щоб бути страшенно тупими,

– написав Лінекер.

Також колишній англійський футболіст поширив на свою сторінку допис Володимира Кличка про міцність України.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Все почалось увечері 21 лютого, коли Володимир Путін скликав засідання Радбезу, після чого він виступив із відеозверненням, у якому заявив, що Росія визнає так звані "псевдореспубліки" на окупованому Донбасі. Згодом глава Кремля підписав укази про це.

Реакція спортивного світу

Хто такий Гарі Лінекер