Розкритикував дії своєї країни
Експерша ракетка світу Кафельников запевнив, що така інформація про можливе вторгнення російських військ в Україну вводить у депресію та незрозумілість, чому все відбудеться саме так. Олімпійський чемпіон із Росії розповів, що в Україні у нього є багато друзів та знайомих.
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Євген Кафельников навіть не хоче думати про можливу війну між двома сусідніми країнами. Російський тенісист зробив потужну заяву, у якій засудив дії своєї країни.
Тільки людина із ненормальною психікою може погрожувати війною. Війна – це зло. У жодному разі не хочу побажати навіть своєму лютому ворогові, щоб він з нею зіткнувся, не кажучи вже про близьких та друзів,
– сказав Кафельников.
Що відомо про Євгена Кафельникова
- Євген Кафельников є найбільш титулованим російським тенісистом, який у 2000 році здобув звання олімпійського чемпіона.
- За свою кар'єру був першою ракеткою світу. Лідерство у рейтингу ATP утримував протягом майже 2 місяці.
- Він двічі ставав переможцем турнірів Гренд Слем, а у 2002 році у складі російської збірної здобув перемогу на Кубку Девіса.
- Отримав від рідної країни звання найкращого тенісиста століття.
- З 2019 року включений у Міжнародний зал тенісної слави.