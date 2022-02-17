Розкритикував дії своєї країни

Експерша ракетка світу Кафельников запевнив, що така інформація про можливе вторгнення російських військ в Україну вводить у депресію та незрозумілість, чому все відбудеться саме так. Олімпійський чемпіон із Росії розповів, що в Україні у нього є багато друзів та знайомих.

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Євген Кафельников навіть не хоче думати про можливу війну між двома сусідніми країнами. Російський тенісист зробив потужну заяву, у якій засудив дії своєї країни.

Тільки людина із ненормальною психікою може погрожувати війною. Війна – це зло. У жодному разі не хочу побажати навіть своєму лютому ворогові, щоб він з нею зіткнувся, не кажучи вже про близьких та друзів,

– сказав Кафельников.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Що відомо про Євгена Кафельникова