Підтримка від футбольних уболівальників

Інформація довкола України та можливого вторгнення російських військ турбує не лише українців, а й Європу. Уболівальники Ліверпуля підтримали українську державу у поєдинку 26 туру АПЛ.

Цікаво Ажіотажу навколо півфіналу України не було б, якби у суперниках була не Росія, – Журба

Англійські фанати розгорнули синьо-жовтий прапор на трибунах легендарного "Енфілда". Це черговий доказ того, що навіть звичайним громадянам інших країн не байдуже на ситуацію в Україні.

Футболісти Ліверпуля потішили своїх уболівальників розгромною перемогою над Норвічем – 3:1. Голи за господарів забивали Садіо Мане, Мохаммед Салах та Луїс Діас.