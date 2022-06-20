З божою допомогою я виконаю свою місію, – Усик про реванш з Джошуа
20 червня 2022 , 11:35Читать новость на русском
Джерело:The Ring
Вже цього серпня Олександр Усик вдруге вийде на ринг проти британця Ентоні Джошуа. Організатори оголосили поєдинку оголосили дату та місце бою.
Усик: У мене є мета
20 серпня відбудеться реванш Усик – Джошуа. Боксери вийдуть на ринг у Саудівській Аравії.
До теми Дату бою-реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа офіційно затвердили
Український боксер перервав мовчання та висловився про майбутнє протистояння з Ентоні.
У мене є мета, з божою допомогою я виконаю свою місію,
– сказав Усик.
Усик – Джошуа: головне про реванш
- Реванш Усик – Джошуа мав відбутися ще на початку червня 2022 року. Проте повномасштабний наступ російської армії на територію України змінив плани боксерів.
- Олександр відразу ж повернувся до України та вступив до лав територіальної оборони Київської області.
- Згодом боксер прийняв рішення виїхати з країни, аби підготуватися до поєдинку проти британця. Він неодноразово наголошував, що на ринзі від нього буде більше користі, ніж зі зброєю в руках.
- Спершу інсайдери запевняли, що бій відбудеться 23 липня. Проте пізніше з'явилася інформація про те, що потрібно дати достатньо часу на розкрутку поєдинку.
- Відомий журналіст Ден Рафаель назвав нову дату реваншу, яку згодом підтвердили і самі організатори – 20 серпня.
- Зазначимо, що у першому протистоянні у вересні 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш. Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.
- За декілька днів до оголошення офіційної дати поєдинку Олександр показав у своєму інстаграмі, як він готується до протистояння з Джошуа.