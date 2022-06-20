З божою допомогою я виконаю свою місію, – Усик про реванш з Джошуа

20 червня 2022 , 11:35
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Джерело:

The Ring

Вже цього серпня Олександр Усик вдруге вийде на ринг проти британця Ентоні Джошуа. Організатори оголосили поєдинку оголосили дату та місце бою.

Усик: У мене є мета

20 серпня відбудеться реванш Усик – Джошуа. Боксери вийдуть на ринг у Саудівській Аравії. 

До теми Дату бою-реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа офіційно затвердили

Український боксер перервав мовчання та висловився про майбутнє протистояння з Ентоні.

У мене є мета, з божою допомогою я виконаю свою місію,
– сказав Усик.

Усик – Джошуа: головне про реванш

  • Реванш Усик – Джошуа мав відбутися ще на початку червня 2022 року. Проте повномасштабний наступ російської армії на територію України змінив плани боксерів.
  • Олександр відразу ж повернувся до України та вступив до лав територіальної оборони Київської області.
  • Згодом боксер прийняв рішення виїхати з країни, аби підготуватися до поєдинку проти британця. Він неодноразово наголошував, що на ринзі від нього буде більше користі, ніж зі зброєю в руках.
  • Спершу інсайдери запевняли, що бій відбудеться 23 липня. Проте пізніше з'явилася інформація про те, що потрібно дати достатньо часу на розкрутку поєдинку.
  • Відомий журналіст Ден Рафаель назвав нову дату реваншу, яку згодом підтвердили і самі організатори – 20 серпня.
  • Зазначимо, що у першому протистоянні у вересні 2021 року Усик сенсаційно переміг Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
  • Ще до оголошення результатів Джошуа заговорив про реванш. Британець активував опцію в контракті про бій-відповідь.
  • За декілька днів до оголошення офіційної дати поєдинку Олександр показав у своєму інстаграмі, як він готується до протистояння з Джошуа.
Автор: Дарина Жданович