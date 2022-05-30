Боротьба за перемогу України, – Усик показав, як готується до реваншу проти Джошуа

Олександр Усик продовжує підготовку до реваншу проти Ентоні Джошуа. Український боксер готовий здобути перемогу для своєї країни.

Тренування йдуть повним ходом

Чемпіон світу з боксу виїхав із Україну заради підготовки до другого бою проти Ентоні Джошуа. Олександр Усик показав, як готується до реваншу.

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У своїх соцмережах боксер виклав світлини з тренувального процесу. Усик коротко прокоментував фото, додавши прапор України та хештег #StandWithUkraine.

Боротьба за перемогу України,

– підписав фото боксер.



Тренувальний табір Усика / Фото з інстаграму боксера



Усик набирає форму до реваншу / Фото з інстаграму боксера

Відзначимо, що Усик став єдиним серед топових українських боксерів, які повернуться на ринг найближчим часом. Василь Ломаченко та Денис Берінчик залишились в Україні, де волонтерять та допомагають армії та народу боротись проти окупантів.

Денис побував у Харкові, яке сильно страждає від обстрілів. Також допомагав місцевим розбирати завали у Тростянці на Сумщині. Ломаченко ж перебуває у рідному Білгород-Дністровському, де з перших днів був у лавах тероборони.

Підготовка Усика до реваншу проти Джошуа