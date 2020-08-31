У понеділок, 31-го серпня, відбулося жеребкування 3-у раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Свого суперника дізналося київське "Динамо", яке розпочинає боротьбу в Лізі чемпіонів.

У третьому кваліфікаційному раунді суперником "Динамо" став нідерландський АЗ Алкмар. Про це повідомляє 24 канал.

До теми: Ліга чемпіонів 2020/2021: хто вже гарантував собі участь у груповому етапі

Протистояння 3-го кваліфай-раунду складатиметься з одного матчу. Гра пройде на полі "Динамо".

Матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться 15/16 вересня.

Що далі

Переможець 3-го кваліфікаційного раунду вийде у плей-офф – останній етап боротьби за вихід у груповий етап.

Жеребкування раунду плей-офф пройде у вівторок, 1-го вересня.

На цьому етапі протистояння традиційно складатимуться з двох поєдинків. Дата поєдинків плей-офф – 22/23 та 29/30 вересня.

Бар'єр "Динамо"