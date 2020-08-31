Ліга чемпіонів: "Динамо" дізналося суперника у 3-у раунді кваліфікації
У понеділок, 31-го серпня, відбулося жеребкування 3-у раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Свого суперника дізналося київське "Динамо", яке розпочинає боротьбу в Лізі чемпіонів.
У третьому кваліфікаційному раунді суперником "Динамо" став нідерландський АЗ Алкмар. Про це повідомляє 24 канал.
До теми: Ліга чемпіонів 2020/2021: хто вже гарантував собі участь у груповому етапі
Протистояння 3-го кваліфай-раунду складатиметься з одного матчу. Гра пройде на полі "Динамо".
Матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів відбудуться 15/16 вересня.
Що далі
Переможець 3-го кваліфікаційного раунду вийде у плей-офф – останній етап боротьби за вихід у груповий етап.
Жеребкування раунду плей-офф пройде у вівторок, 1-го вересня.
На цьому етапі протистояння традиційно складатимуться з двох поєдинків. Дата поєдинків плей-офф – 22/23 та 29/30 вересня.
Бар'єр "Динамо"
- Три останні сезони "Динамо" також починало виступ у Лізі чемпіонів із третього кваліфікаційного раунду.
- Двічі кияни припиняли свій виступ у найпрестижнішому єврокубку після цієї стадії. У сезоні-2017/2018 "біло-сині" вилетіли від швейцарського "Янг Бойз".
- У сезоні-2019/2020 року "Динамо" не пройшло бельгійський "Брюгге".
- Ще один раз динамівці подолали третій раунд кваліфікації, у сезоні-2018/2019 обігравши чеську "Славію". Потім "Динамо" не потрапило до групового турніру, зазнавши поразки від "Аякса".