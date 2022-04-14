Без Баварії, але з МанСіті Зінченка: хто пробився у півфінал Ліги чемпіонів

Протягом 12 – 13 квітня відбулись чотири поєдинки чверть фіналу Ліги чемпіонів. Лише найкращим вдалось продовжити боротьбу за трофей.

Не без сенсацій

12 квітня на очах рідних уболівальників Лігу чемпіонів покинула Баварія. Мюнхенці зіграли внічию з Вільярреалом (1:1), але за підсумками двох зустрічей поступились "жовтій субмарині" – 1:2, пише 24 канал.

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У паралельному чвертьфіналі зійшлись Реал та Челсі. Команди перевели другий матч у додаткові 15-хвилинні тайми, але знову на порятунок "Королівському клубу" прийшов Карім Бензема. Гол француза на 96 хвилині не дозволив Реалу уникнути поразки у зустріч з рахунком 2:3, але допоміг вийти у півфінал Ліги чемпіонів. За підсумками двох ігор – 5:4.

13 квітня першим півфіналістом став Ліверпуль. "Мерсісайдці" розгубили перевагу з 3:1. Бенфіка змогла відігратись до рахунку 3:3, але на більше "орлів" не вистачило. Відзначимо, що один із голів забив українець Роман Яремчук, який вийшов у другому таймі. За підсумками двох матчів – 6:4.

В іншому поєдинку 1/4 фіналу на футбольному полі зійшлись Атлетіко та Манчестер Сіті. Двобій закінчився "сухою" мировою 0:0. Завдяки мінімальній перемозі у першому матчі команда Пепа Гвардіоли пробилась у півфінал престижного турніру (1:0).

Півфінальні пари Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті – Реал

Ліверпуль – Вільярреал

Перші півфінальні зустрічі відбудуться 26 – 27 квітня. Матчі-відповіді заплановані на 3 – 4 травня.