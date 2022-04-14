Ліверпуль – Бенфіка 3:3

Голи: Конате, 21, Фірміно, 55, Фірміно 65 – Рамуш, 32, Яремчук, 73, Нуньєс 82.

Тиждень тому англійський клуб здобув у гостях комфортну перемогу – 3:1. Тим самим підтвердив статус яскраво вираженого лідера у цій парі, пише 24 канал.

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На початку поєдинку обидві команди не поспішали атакувати. У другій частині першої 45-хвилинки "червоні" активно включилися в гру та створили декілька небезпечних моментів для своїх суперників.

Фірміно і Жота розіграли стінку поблизу штрафного Бенфіки, португалець вийшов на "побачення" з голкіпером "орлів", і зрештою завалився на газон. Щоправда, Влаходімос діяв у межах правил. Португалець хотів заробити пенальті, але арбітр не повівся.

Вже на 21-й хвилині протистояння Ліверпуль відкриває рахунок. Конате вистрибнувши точно пробив головою в сітку після подачі з кутового.

Відео голу Конате

Гості поєдинку відразу ж відреагували на пропущений м'яч. Нуньєс забивав гол у ворота Ліверпуля, але з офсайду.

І все ж таки Бенфіці вдається зрівняти рахунок. Схоже, що несподівано для самого себе Рамош забиває гол після відскоку. Гравець Бенфіки "розстріляв" ближній кут воріт опонентів.

Відео голу-відповіді

Перший тайм завершився нічиєю.

У другій половині матчу на полі з'явився Роман Яремчук! Українець замінив автора голу Гонсалвеша.

Майже зі старту "червоні" знову вийшли вперед. Це сталося завдяки не надто вдалій комбінації Бенфіки – Вертонген помилився, вибивши м'яч на Жоту, той перевів на Фірміно, який пробив у пусті ворота.

Відео удару

Господарям поля знову вдалося захопити ворота Бенфіки. Фірміно виринув через оборону Бенфіки та пробив повз голкіпера.

Відео голу

На 71-й хвилині Яремчук впритул вийшов на Аліссона, обійшов його та забив у порожні ворота – 3:2.

Відео голу українця

Знову забила Бенфіка. Нуньєс спіймавши передачу Маріо пробив у ворота опонентів.

У підсумку – нічия на користь Ліверпуля, який за сумою двох матчів проходить далі. Бенфіка завершує виступ у Лізі чемпіонів.