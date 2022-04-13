Реал – Челсі 2:3 (за результатом двох матчів – 5:4 )
Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75
Вже у першому матчі Реал зробив собі комфортну перевагу перед другим поєдинком. Героєм зустрічі став Карім Бензема, який оформив хет-трик. Гол престижу за лондонців забив Кай Гаверц. "Королівський клуб" здобув гостьову перемогу з рахунком 1:3, повідомляє 24 канал.
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Вже у першій 15 хвилин гостям із Лондона вдалось відкрити рахунок, забивши важливий м'яч у ворота Реала. Класну атаку оформили лондонці, яку ударом з меж штрафного закінчив Маунт. Асистував йому Вернер – 0:1.
Відео голу Челсі
У середині тайму Каземіро наважився на удар в один дотик із лінії штрафного – м'яч полетів значно вище поперечини.
Рюдігер вирішив перевірити пильність голкіпера суперника, але м'яч пролетів повз володіння Реала.
Наприкінці першої 45-хвилинки на футбольному полі побільшало контактної боротьби.
Перший тайм закінчився мінімальною перемогою Челсі у Мадриді – 0:1. Бензема у першій частині гри був у тіні.
Зразкова 45-хвилинка від Челсі
Другий тайм розпочався з атаки Челсі. Куртуа невдало парирував несильний удар Вернера. На добивання біг Гаверц, але сфолив на воротарю Реала, який самовіддано кинувся у ноги нападника "аристократів".
Активність Челсі привела до другого взяття воріт господарів. Рюдігер найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового. М'яч полетів прямо у кут воріт, куди не зміг дотягнутись Куртуа – 0:2.
Рюдігер подвоїв перевагу Челсі: дивіться відео
Бензема опинився на газоні у штрафному майданчику Челсі, але суддя ніяк не відреагував на таке падіння француза.
Реал заробив штрафний із перспективної позиції. Менді у яскравому стилі парирував потужний постріл Крооса.
Карвахаль класну передачу "наосліп" віддав на Вальверде, який сильним ударом відправив м'яч високо на трибуни.
Майже одразу Бензема головою поцілив у поперечину.
За 15 хвилин до закінчення основного часу матчу Челсі вийшло вперед. Вернер отримав класну передачу на хід, пошив у дурні двох захисників Реала, які стелились у підкатах. М'яч залетів у сітку воріт після рикошету від гравця "Королівського клубу" – 0:3.
Відео третього голу Челсі
Вже через п'ять хвилин Реал відквитав один м'яч. Модрич віддав розкішну передачу на Родріго, який в один дотик розстріляв володіння Менді – 1:3.
Відео м'яча Родріго
У наступному моменті вже Модрич сам наважився на постріл із дальньої відстані. Менді з другої спроби забрав м'яч до рук.
Супергерой Реала – Бензема
Команди перевели другу чвертьфінальну гру у додаткові 15-хвилинні тайми.
На 96-й хвилині Вінісіус класно накинув на Бензема, який головою заби в другий гол Реала у матчі – 2:3. "Королівський клуб" додав у грі та знову був у кроці від виходу у півфінал.
Відео голу Бензема
Камавінга небезпечно пробивав, але м'яч пролетів вище воріт.
У другому овертаймі Зієш цілив у ближній кут, але Куртуа був на місці.
Наприкінці тайму "пожежа" виникнула у штрафному Реала, але захисту вдалось ліквідувати небезпеку.
Гаверц відгукнувся на передачу. М'яч після удару головою від Кая пролетів трохи вище воріт.
Реал програв Челсі у другому матчі чвертьфіналу, але на "зубах" пробився у півфінал Ліги чемпіонів.