Баварія – Вільярреал 1:1 ( за результатом двох матчів 1:2)

Голи: Левандовський, 52 – Чуквуезе, 88

Перша зустріч між цими командами закінчилась дещо несподіваним результатом. Унаї Емері повністю переграв за тактикою наставника Баварії Юліана Нагельсманна. Вільярреал здобув мінімальну домашню перемогу (1:0), пише 24 канал.

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Перший постріл від Морено не дав омріяного результату. М'яч пролетів повз ворота.

Сане замкнув передачу у штрафному Вільярреалу, але удар був дуже кволим. Голкіпер "жовтої субмарини" легко забрав м'яч до рук. Вже у наступній атаці Сане побачив, що воротар суперника доволі далеко вийшов із лінії воріт, але перекинути голкіпера не вдалось.

Баварія постійно тиснула на ворота опонента, але протягом 26 хвилин розмочити рахунок так і не вдалось.

Мусіала ледь не став автором голу, але Рулья в ефектному стрибку врятував свої володіння.

Данджума виконав класний сольний прохід, але захисник в останній момент не дозволив гравцю створити небезпеку біля воріт "Королівського клубу".

На перерву команди пішли за "сухого" рахунку 0:0.

Гол Левандовського не врятував від поразки

На 52-й хвилині господарі нарешті розмочили нулі на табло. Оборона Вільярреала помилилась при виході в атаку. М'яч перехопили гравці Баварії, Мюллер віддав на Левандовського, який більярдним ударом від стійки відправив м'яч у ворота команди Емері – 1:0.

Відео голу Баварії

Фернандес спробував забити з середньої відстані, але забракло влучності.

Мюллер відколовся від опікуна та головою у падінні розстрілював ворота Вільярреала. Але вдало зловити м'яч на голову Томасу не вдалось.

Коман схопився за голову після змарнованого моменту біля воріт суперника.

Наприкінці матчу Вільярреал створив щось неймовірне. Команда Емері вийшла у стрімку контратаку, яка закінчилась вдарив ударом від "джокера" Чуквуезе – 1:1.

Відео голу Чуквуезе

Вільярреал сенсаційно вибив Баварію із Ліги чемпіонів.