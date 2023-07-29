Берінчик, який зі зброєю в руках захищав Україну, привітав усіх причетних із Днем ССО ЗСУ

Денис Берінчик один із тих спортсменів, хто з перших днів повномасштабної війни змінив спорт на службу. Боксер вступив до тероборони столиці, а також перебував на службі у Харкові.

Український віцечемпіон Олімпіади Денис Берінчик не зі слів знає, що таке зі зброєю в руках захищати Україну та ризикувати своїм життям. Після служби в перші місяці повномасштабного вторгнення, боксер повернувся у спорт, але продовжує допомагати війську та за першої можливості відвідує наших воїнів.

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З повагою до всіх причетних

Зараз Берінчик перекваліфікувався у волонтера та майже всі свої призові кошти з останнього бою витратив на військове спорядження задля майбутньої перемоги нашої країни. У такий особливий день Денис звернувся до воїнів, які продовжують нищити ворога.

З Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України! Створені під час війни та загартовані в боях. Кращі з кращих. Безжальна до ворога й безмежно віддана Україні еліта Збройних Сил. Хлопці, сил та наснаги нищити ворога! Безмежна повага, всіх причетних зі святом,

– написав Берінчик.



Берінчик привітав воїнів із Днем ССО ЗСУ / інстаграм Дениса Берінчика

Денис Берінчик під час повномасштабного вторгнення

Був одним із перших, хто змінив спорт на службу. Денис вступив до тероборони столиці та перебував у Харкові.

Допомагав місцевим розбирати завали у Тростянці на Сумщині.

Пізніше після вмовлянь побратимів повернувся у ринг та продовжує волонтерити.

На перший бій після повернення в ринг вийшов у формі з шевроном спецпідрозділу "Кракен".