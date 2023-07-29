Берінчик, який зі зброєю в руках захищав Україну, привітав усіх причетних із Днем ССО ЗСУ

29 липня 2023, 17:29
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Джерело:

Інстаграм Дениса Берінчика

Денис Берінчик один із тих спортсменів, хто з перших днів повномасштабної війни змінив спорт на службу. Боксер вступив до тероборони столиці, а також перебував на службі у Харкові.

Український віцечемпіон Олімпіади Денис Берінчик не зі слів знає, що таке зі зброєю в руках захищати Україну та ризикувати своїм життям. Після служби в перші місяці повномасштабного вторгнення, боксер повернувся у спорт, але продовжує допомагати війську та за першої можливості відвідує наших воїнів.

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З повагою до всіх причетних

Зараз Берінчик перекваліфікувався у волонтера та майже всі свої призові кошти з останнього бою витратив на військове спорядження задля майбутньої перемоги нашої країни. У такий особливий день Денис звернувся до воїнів, які продовжують нищити ворога.

З Днем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України! Створені під час війни та загартовані в боях. Кращі з кращих. Безжальна до ворога й безмежно віддана Україні еліта Збройних Сил. Хлопці, сил та наснаги нищити ворога! Безмежна повага, всіх причетних зі святом,
– написав Берінчик.

 


Берінчик привітав воїнів із Днем ССО ЗСУ / інстаграм Дениса Берінчика

Довідка. Наступний бій український боксер проведе в андеркарді бою Усика проти Дюбуа, де боксуватиме проти Ентоні Їгіта, якого вже перемагав свого часу на Олімпіаді. Денис Берінчик ще не зазнав жодної поразки на професійному рингу. В його активі 17 перемог, у тому числі 9 – нокаутом. В рейтингу BoxRec легкого дивізіону, який очолює Джервонта Девіс, українець займає 14 сходинку.

Денис Берінчик під час повномасштабного вторгнення

Автор: Денис Іваненко