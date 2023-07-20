Українець офіційно отримав наступного суперника. У Вроцлаві Денис Берінчик поб'ється проти 31-річного шведського боксера.
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У Берінчика вже є успішний досвід проти майбутнього суперника
Як було раніше відомо, бій українського боксера відбудеться в андеркарді поєдинку Олександра Усика та Деніела Дюбуа. Тепер же стало віддомо ім'я його суперника. Ним став Ентоні Їгіт (27-3-1, 10 КО), який свій попередній бій провів 27 травня цього року, перемігши Джейкоба Квінна.
Українець же востаннє виходив у ринг 3 грудня 2022 року в Лондоні проти Івана Менді, де переміг одноголосним рішенням суддів. Після цього українець відмовився від поєдинку з 46-річним італійцем Еміліано Марсілі, що зробило вакантним його чемпіонський пояс EBU.