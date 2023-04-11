Чемпіон EBU та WBO International у легкій вазі Денис Берінчик народився у Краснодоні (нині Сорокіне) на Луганщині. Його рідне місто перебуває в окупації вже сім років.

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Берінчик про зрадників України

Спортсмен часто згадує рідне місто під час поїздок на Донбас. На думку боксера, зрадники повинні будуть відповідати перед законом за свої злочини. Серед них опинилися колишні друзі Берінчика з Краснодона.

Деякі за свої злі дії понесуть покарання за законом або нехай їх приймає та країна, яку вони були раді бачити – у Сибір копати золото для України,

– сказав Берінчик.