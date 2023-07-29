Украинский вице-чемпион Олимпиады Денис Беринчик не со слов знает, что такое с оружием в руках защищать Украину и рисковать своей жизнью. После службы в первые месяцы полномасштабного вторжения боксер вернулся в спорт, но продолжает помогать войску и при первой возможности посещает наших воинов.

Читайте также "В Сибирь копать золото для Украины": совет для предателей от Беринчика

С уважением ко всем причастным

Сейчас Беринчик переквалифицировался в волонтера и почти все свои призовые средства с последнего боя потратил на военное снаряжение ради будущей победы нашей страны. В такой особенный день Денис обратился к воинам, продолжающим уничтожать врага.

С Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины! Созданы во время войны и закалены в боях. Лучшие из лучших. Безжалостная к врагу и безгранично преданная Украине элита Вооруженных сил. Ребята, сил и боевого настроения уничтожать врага! Безграничное уважение, всех причастных с праздником,

– написал Беринчик.



Беринчик поздравил воинов с Днем ССО ВСУ / инстаграм Дениса Беринчика

Справка. Следующий бой украинский боксер проведет в андеркарде боя Усика против Дюбуа, где будет боксировать против Энтони Игита, которого уже побеждал в свое время на Олимпиаде. Денис Беринчик еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. В его активе 17 побед, в том числе 9 – нокаутом. В рейтинге BoxRec легкого дивизиона, возглавляемого Джервонтой Дэвисом, украинец занимает 14 строчку.

Денис Беринчик во время полномасштабного вторжения