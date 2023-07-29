Украинский вице-чемпион Олимпиады Денис Беринчик не со слов знает, что такое с оружием в руках защищать Украину и рисковать своей жизнью. После службы в первые месяцы полномасштабного вторжения боксер вернулся в спорт, но продолжает помогать войску и при первой возможности посещает наших воинов.
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С уважением ко всем причастным
Сейчас Беринчик переквалифицировался в волонтера и почти все свои призовые средства с последнего боя потратил на военное снаряжение ради будущей победы нашей страны. В такой особенный день Денис обратился к воинам, продолжающим уничтожать врага.
С Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины! Созданы во время войны и закалены в боях. Лучшие из лучших. Безжалостная к врагу и безгранично преданная Украине элита Вооруженных сил. Ребята, сил и боевого настроения уничтожать врага! Безграничное уважение, всех причастных с праздником,
– написал Беринчик.
Беринчик поздравил воинов с Днем ССО ВСУ / инстаграм Дениса Беринчика
Денис Беринчик во время полномасштабного вторжения
Был одним из первых, кто сменил спорт на службу. Денис вступил в терроборону столицы и находился в Харькове.
Помогал местным разбирать завалы в Тростянце Сумской области.
Позже после уговоров побратимов вернулся в ринг и продолжает волонтерить.
На первый бой после возвращения в ринг вышел в форме с шевроном спецподразделения "Кракен".