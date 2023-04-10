У грудні минулого року Денис Берінчик тріумфально повернувся на боксерський ринг, вигравши бій у чемпіона Європи за версією EBU Івана Менді. Боксер-патріот відновив свою спортивну кар'єру, але не забув про своїх побратимів на передовій.
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Берінчик: Зараз воюю грошима
Чемпіон EBU та WBO International продовжує допомагати українським військовим, купуючи необхідне обладнання. Саме захисники України вмовили Берінчика повернутися в бокс.
"На початку війни країна була в небезпеці, кожен кинув свої справи та пішов до армії, почав допомагати, займатися волонтерством.
Там де йдуть бойові дії, хлопці мені казали, що я потрібний їм у рингу: "Берінчик, ти вже непогано гасив росіян, тепер наша черга, тож їдь".
Потім уже вишикувалася логістика, тому зараз я воюю вже грошима: генератори, мавікі, допомога загиблим, комусь на ремонт щось, когось індивідуально знаю", – сказав Берінчик.
Берінчик: Хотів купити маєток, але віддав гроші заради перемоги
На кошти, які Берінчик заробив під час чемпіонського бою з Менді, він купив різноманітне військове спорядження.
"Так і було, майже весь гонорар від бою з Менді я віддав на ЗСУ. І до бою я все віддав на війну.
Хотів купити собі якийсь маєток, але віддав усі гроші заради перемоги. Є бригади, які я підтримую. Зараз я їжджу на передову як волонтер", – розповів Берінчик.