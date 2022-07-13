Не вистачає віри: Белью назвав момент, який може завадити Джошуа взяти реванш в Усика

13 липня 2022 , 23:37
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Джерело:

Boxing Scene

У серпні 2022 року Ентоні Джошуа буде мати шанс взяти реванш в Олександра Усика. Британець отримав чергову пораду перед другою зустріччю з українським боксером.

Белью: Джошуа здатний перемогти будь-якого боксера

Колишній британський боксер Тоні Белью знайшов момент, який може завадити Ентоні Джошуа повернути чемпіонські пояси, які відібрав Олександр Усик. На думку британця, його земляку не вистачає віри у себе.

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За словами Белью, Ентоні потрібно поєднати свою віру та план на бій. Тоді Джошуа вдасться знову стати чемпіоном світу.

Джошуа здатний перемогти будь-якого боксера у світі. У нього є всі якості та фізичні здібності, щоб перемогти будь-кого. Ентоні просто має повірити в це сам. У нього є здібності,
– заявив Белью.

"Ентоні має повернутися в минуле. Так він поверне свою віру у перемогу. Джошуа має правильно налаштуватися та змішати це зі своїм планом. Уявний процес також важливий, як і фізична підготовка. Одна річ говорити, інша – підготуватися, а третя реалізувати все це", – додав британець.

Цікаво, що поразка від Усика поставила крапку у кар'єрі Белью. Українець у восьмому раунді нокаутував суперника з Великої Британії. У листопаді 2018-го Тоні офіційно оголосив про відхід із рингу.

Головне про реванш Усик – Джошуа

  • Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.
  • У першому поєдинку Олександр здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів.
  • У боксерській спільноті віддають перевагу українцю. Усі впевнені, що Усику вдасться захистити чемпіонські пояси.
  • Переможець цього протистояння може повернути на ринг Тайсона Ф'юрі заради бою за абсолют.
  • Раніше Дерек Чісора дав пораду Джошуа, у якій закликав Ентоні віддати усі сили на ринзі. Також він порекомендував земляку бити Усика по ліктях та стегнах.
  • Сам Джошуа запевнив, що навколо реваншу занадто багато балачок. Потрібно менше говорити, а дочекатись початку бою, який розставить усі крапки над "і".
Автор: Софія Кулай