Не вистачає віри: Белью назвав момент, який може завадити Джошуа взяти реванш в Усика
Джерело:Boxing Scene
У серпні 2022 року Ентоні Джошуа буде мати шанс взяти реванш в Олександра Усика. Британець отримав чергову пораду перед другою зустріччю з українським боксером.
Белью: Джошуа здатний перемогти будь-якого боксера
Колишній британський боксер Тоні Белью знайшов момент, який може завадити Ентоні Джошуа повернути чемпіонські пояси, які відібрав Олександр Усик. На думку британця, його земляку не вистачає віри у себе.
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За словами Белью, Ентоні потрібно поєднати свою віру та план на бій. Тоді Джошуа вдасться знову стати чемпіоном світу.
Джошуа здатний перемогти будь-якого боксера у світі. У нього є всі якості та фізичні здібності, щоб перемогти будь-кого. Ентоні просто має повірити в це сам. У нього є здібності,
– заявив Белью.
"Ентоні має повернутися в минуле. Так він поверне свою віру у перемогу. Джошуа має правильно налаштуватися та змішати це зі своїм планом. Уявний процес також важливий, як і фізична підготовка. Одна річ говорити, інша – підготуватися, а третя реалізувати все це", – додав британець.
Цікаво, що поразка від Усика поставила крапку у кар'єрі Белью. Українець у восьмому раунді нокаутував суперника з Великої Британії. У листопаді 2018-го Тоні офіційно оголосив про відхід із рингу.
Головне про реванш Усик – Джошуа
- Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.
- У першому поєдинку Олександр здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів.
- У боксерській спільноті віддають перевагу українцю. Усі впевнені, що Усику вдасться захистити чемпіонські пояси.
- Переможець цього протистояння може повернути на ринг Тайсона Ф'юрі заради бою за абсолют.
- Раніше Дерек Чісора дав пораду Джошуа, у якій закликав Ентоні віддати усі сили на ринзі. Також він порекомендував земляку бити Усика по ліктях та стегнах.
- Сам Джошуа запевнив, що навколо реваншу занадто багато балачок. Потрібно менше говорити, а дочекатись початку бою, який розставить усі крапки над "і".