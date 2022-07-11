Хей: Необхідно поставити Усика вище за Ей Джея

На думку Девіда Хея, лише один боєць сучасності боксує краще, ніж Олександр Усик. На вершині рейтингу опинився Тайсон Ф'юрі, який заявив, що йде з професійного рингу.

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У трійці колишнього чемпіона світу опинився майбутній суперник українця Ентоні Джошуа. У п'ятірці найкращих у важкій вазі знайшлось місце й Деонтею Уайлдеру.

А от топ-5 замкнув Ділліана Уайта, який став останнім суперником у кар'єрі лідера рейтингу Ф'юрі. Тайсону вдалось захистити титул WBC у важкій вазі. Ф'юрі нокаутував суперника у шостому раунді.

Треба назвати Ф'юрі, Джошуа. Хоча необхідно поставити Усика вище за Ей Джея. Наразі топ-5 – це Ф'юрі, Усик, Джошуа, Уайлдер. П'ятим номером я можу назвати непереможеного молодого бійця чи когось перевіреного. Імовірно, я оберу Ділліана Уайта,

– сказав Хей.

Цікаво, що мало людей у боксерській спільноті вірять, що Ф'юрі більше не вийде на ринг та не захоче поборотись за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Тайсон же заявив, що повернеться лише за однієї умови, якщо йому заплатять 500 мільйонів.

"Циганський король" наче уникає можливого бою проти Усика, хоча раніше заявляв, що хотів би вийти у ринг проти українця. А от проти свого земляка Ентоні Джошуа він готовий побоксувати. Схоже, що Ф'юрі просто боїться Усика.

До слова. Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. Переможець цього двобою може повернути Ф'юрі на ринг заради абсолюту.