Белью: Джошуа способен победить любого боксера

Бывший британский боксер Тони Белью нашел момент, который может помешать Энтони Джошуа вернуть чемпионские пояса, отобранные Александром Усиком. По мнению британца, его земляку не хватает веры в себя.

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По словам Белью, Энтони нужно объединить свою веру и план на сражение. Тогда Джошуа удастся снова стать чемпионом мира.

Джошуа способен победить любого боксера в мире. У него есть все качества и физические способности, чтобы победить любого. Энтони просто должен поверить в это сам. У него есть способности,

– заявил Белью.

"Энтони должен вернуться в прошлое. Так он вернет свою веру в победу. Джошуа должна правильно настроиться и смешать это со своим планом. Воображаемый процесс также важен, как и физическая подготовка. Одно дело говорить, другое – подготовиться, а третье реализовать все это" – добавил британец.

Интересно, что поражение от Усика поставило точку в карьере Белью. Украинец в восьмом раунде нокаутировал соперника из Великобритании. В ноябре 2018 года Тони официально объявил об уходе с ринга.

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