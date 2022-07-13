Белью:Джошуа здатний перемогти будь-якого боксера Колишній британський боксер Тоні Белью знайшов момент, який може завадити Ентоні Джошуа повернути чемпіонські пояси, які відібрав Олександр Усик. На думку британця, його земляку не вистачає віри у себе. Цікаво дізнатись Хей віддав Усику друге місце у рейтингу найкращих боксерів: хто перестрибнув українця За словами Белью, Ентоні потрібно поєднати свою віру та план на бій. Тоді Джошуа вдасться знову стати чемпіоном світу. Джошуа здатний перемогти будь-якого боксера у світі. У нього є всі якості та фізичні здібності, щоб перемогти будь-кого. Ентоні просто має повірити в це сам. У нього є здібності, – заявив Белью. "Ентоні має повернутися в минуле. Так він поверне свою віру у перемогу. Джошуа має правильно налаштуватися та змішати це зі своїм планом. Уявний процес також важливий, як і фізична підготовка. Одна річ говорити, інша – підготуватися, а третя реалізувати все це", – додав британець. Цікаво, що поразка від Усика поставила крапку у кар'єрі Белью. Українець у восьмому раунді нокаутував суперника з Великої Британії. У листопаді 2018-го Тоні офіційно оголосив про відхід із рингу. Головне про реванш Усик – Джошуа Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. У першому поєдинку Олександр здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. У боксерській спільноті віддають перевагу українцю. Усі впевнені, що Усику вдасться захистити чемпіонські пояси. Переможець цього протистояння може повернути на ринг Тайсона Ф'юрі заради бою за абсолют. Раніше Дерек Чісора дав пораду Джошуа, у якій закликав Ентоні віддати усі сили на ринзі. Також він порекомендував земляку бити Усика по ліктях та стегнах. СамДжошуазапевнив, що навколо реваншузанадто багато балачок. Потрібно менше говорити, а дочекатись початку бою, який розставить усі крапки над "і".