Белью: Джошуа здатний перемогти будь-якого боксера

Колишній британський боксер Тоні Белью знайшов момент, який може завадити Ентоні Джошуа повернути чемпіонські пояси, які відібрав Олександр Усик. На думку британця, його земляку не вистачає віри у себе.

Цікаво дізнатись Хей віддав Усику друге місце у рейтингу найкращих боксерів: хто перестрибнув українця

За словами Белью, Ентоні потрібно поєднати свою віру та план на бій. Тоді Джошуа вдасться знову стати чемпіоном світу.

Джошуа здатний перемогти будь-якого боксера у світі. У нього є всі якості та фізичні здібності, щоб перемогти будь-кого. Ентоні просто має повірити в це сам. У нього є здібності,

– заявив Белью.

"Ентоні має повернутися в минуле. Так він поверне свою віру у перемогу. Джошуа має правильно налаштуватися та змішати це зі своїм планом. Уявний процес також важливий, як і фізична підготовка. Одна річ говорити, інша – підготуватися, а третя реалізувати все це", – додав британець.

Цікаво, що поразка від Усика поставила крапку у кар'єрі Белью. Українець у восьмому раунді нокаутував суперника з Великої Британії. У листопаді 2018-го Тоні офіційно оголосив про відхід із рингу.

Головне про реванш Усик – Джошуа