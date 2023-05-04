Зіграти пліч-о-пліч з українцем: батько Мессі мав провести зустріч із представником МЛС
Джерело:Джанлука ді Марцио
Сага з трансфером Ліонеля Мессі тільки набирає обертів. Аргентинський футболіст може опинитися у США.
Батько Ліонеля Мессі мав провести зустріч з черговим клубом, який марить підписанням угоди з аргентинцем. Цього разу Хорхе сходив на рандеву із представником Інтер Маямі.
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Плекають надії
Американський колектив, за який виступає український центрбек Сергій Кривцов, не бажає так просто виходити із боротьби за багаторазового володаря "Золотого м'яча". Інтер Маямі горить шаленим бажанням укласти угоду з Мессі, проте американцям буде складно "переплюнути" грошову пропозицію Аль-Хілаля. Скоріше за все, Інтер Маямі – аутсайдер в боротьбі за легендарного футболіста.
Проте раніше повідомлялося, що усі клуби МЛС готові розподілити між собою зарплатню Ліонеля, а аргентинець уже сам вибиратиме до котрого колективу йому доєднатись. Все через те, що Мессі може стати суперовою візитівкою для США перед ЧС-2026, господаркою якого вона буде. До того ж, родина аргентинця тільки за, аби перебратися до США.
Трансферна сага Мессі
- ПСЖ не може дійти згоди з аргентинським футболістом щодо продовження співпраці. Французький гранд ще й поставив перед Ліонелем безглуздий ультиматум, чим самі собі вирив яму. Аргентинець ж вирішив, що поточний сезон у стані французького гранду стане для нього останнім.
- Мессі активно сватають у його рідну Барселону, яка "двома руками за", аби Ліонель повернувся у Каталонію. До того ж, близький друг аргентинця Луїс Суарес ненароком "анонсував" камбек Мессі у стан "синьо-гранатових". Добиваючи ситуацію, у Ліонеля виник ще один конфлікт у ПСЖ, через що він пішов з тренування. У одному з матчів фанати парижан освистали аргентинського футболіста
- Одним із фантастичних варіантів залишається перехід аргентинця у Аль-Хілаль. Саудівський колектив уже запропонував Мессі угоду, в якій зазначено, що Ліонель отримуватиме в Аль-Хілалі понад 400 мільйонів євро в рік, що вдвічі більше, аніж Кріштіану Роналду.