Батько Ліонеля Мессі мав провести зустріч з черговим клубом, який марить підписанням угоди з аргентинцем. Цього разу Хорхе сходив на рандеву із представником Інтер Маямі.

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Плекають надії

Американський колектив, за який виступає український центрбек Сергій Кривцов, не бажає так просто виходити із боротьби за багаторазового володаря "Золотого м'яча". Інтер Маямі горить шаленим бажанням укласти угоду з Мессі, проте американцям буде складно "переплюнути" грошову пропозицію Аль-Хілаля. Скоріше за все, Інтер Маямі – аутсайдер в боротьбі за легендарного футболіста.

Проте раніше повідомлялося, що усі клуби МЛС готові розподілити між собою зарплатню Ліонеля, а аргентинець уже сам вибиратиме до котрого колективу йому доєднатись. Все через те, що Мессі може стати суперовою візитівкою для США перед ЧС-2026, господаркою якого вона буде. До того ж, родина аргентинця тільки за, аби перебратися до США.

Трансферна сага Мессі