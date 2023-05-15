Перемовини між командами Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі зайшли у глухий кут через вибаганки британського боксера. Увесь процес запам'ятався лише пропозиціями шалених гонорарів від "Циганського короля" та словесними перепалками боксерів.

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Джон Ф'юрі: Для нього є тільки один бій

Британець уникнув бою проти українця, хоча називав Усик боягузом. Але виявилось, що боягузом став сам Тайсон. У коментарі батько "Циганського короля" назвав бій усього життя для свого сина. За словами Джона Ф'юрі, таким поєдинком є якраз бій проти Усика.

Однак батько британського боксера не зміг не образити Олександра.

Справа за Тайсоном, що він захоче робити далі, але для нього є тільки один бій. Це має бути кролик з України – Усик, але він втік до Саудівської Аравії, щоб отримати на пару фунтів більше,

– заявив батько Ф'юрі.

Чому ж тоді Ф'юрі-молодший уник цього бою? Боїться поразки?

Тепер Усик чекає на офіційне підтвердження бою проти обов'язкового претендента по версії WBA Даніела Дюбуа. Поєдинок вже начебто виставили на промоутерські торги, адже не змогли до 2 травня вдарити по руках.

Усик чекає підписання контракту бою з Дюбуа