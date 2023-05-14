У січні 2023 року Олександр Усик відсвяткував свій 36-й день народження. Проте володар чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті ще не сказав свого останнього слова в боксі та планує продовжити свою кар'єру.

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Усик не відмовився від своєї мети

Попри зрив переговорів з Тайсоном Ф'юрі щодо бою за абсолют, Олександр Усик сподівається реалізувати найзаповітнішу мрію.

"Поки що у мене є конкретна мета. І разом із командою ми будемо до неї йти. Це абсолютне чемпіонство, так. Далі подивимося.

Але навіть якщо професійну кар’єру буде завершено, бокс нікуди не зникне з мого життя", - сказав Усик.

До слова. Олександр Усик у 2018 – 2019 роках був абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі. На початку 2019 року українець оголосив про перехід у суперважкий дивізіон.

Також український чемпіон висловився стосовно можливої очної зустрічі з "Циганським королем" на супертурнірі в Саудівській Аравії.

"Щодо бою з Тайсоном Ф'юрі поки що нічого не можу сказати: наразі бій не планується, бо переговори, скажімо так, у глухому куті. Наскільки знаю, Вайлдер і Джошуа боксуватимуть наприкінці цього року, але деталі контракту обговорюються всередині їхніх команд, тож теж жодних конкретних коментарів.

Щодо переможця: у кожного є свій потенціал. Для Вайлдера ставка на нокаут. Джошуа дуже технічний боксер і теж із нокаутуючим ударом. Але говорити про перевагу якогось боксера не можна: у ринзі перемога залежить від багатьох факторів", – розповів Усик.