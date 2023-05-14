У січні 2023 року Олександр Усик відсвяткував свій 36-й день народження. Проте володар чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF і IBO в хевівейті ще не сказав свого останнього слова в боксі та планує продовжити свою кар'єру.
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Усик не відмовився від своєї мети
Попри зрив переговорів з Тайсоном Ф'юрі щодо бою за абсолют, Олександр Усик сподівається реалізувати найзаповітнішу мрію.
"Поки що у мене є конкретна мета. І разом із командою ми будемо до неї йти. Це абсолютне чемпіонство, так. Далі подивимося.
Але навіть якщо професійну кар’єру буде завершено, бокс нікуди не зникне з мого життя", - сказав Усик.
Також український чемпіон висловився стосовно можливої очної зустрічі з "Циганським королем" на супертурнірі в Саудівській Аравії.
"Щодо бою з Тайсоном Ф'юрі поки що нічого не можу сказати: наразі бій не планується, бо переговори, скажімо так, у глухому куті. Наскільки знаю, Вайлдер і Джошуа боксуватимуть наприкінці цього року, але деталі контракту обговорюються всередині їхніх команд, тож теж жодних конкретних коментарів.
Щодо переможця: у кожного є свій потенціал. Для Вайлдера ставка на нокаут. Джошуа дуже технічний боксер і теж із нокаутуючим ударом. Але говорити про перевагу якогось боксера не можна: у ринзі перемога залежить від багатьох факторів", – розповів Усик.
- Нагадаємо, що боксерська асоціація WBA офіційно санкціонувала бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа.
- Очікується, що поєдинок відбудеться наприкінці липня або на початку серпня.
- Якщо Усик переможе Дюбуа, тоді український чемпіон стане учасником мегатурніру чотирьох топ-зірок хевівейту в Саудівській Аравії.