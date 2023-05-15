Переговоры между командами Александра Усика и Тайсона Фьюри зашли в тупик из-за вымогательства британского боксера. Весь процесс запомнился лишь предложениями безумных гонораров от "Цыганского короля" и словесными перепалками боксеров.
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Джон Фьюри: Для него есть только один бой
Британец избежал боя против украинца, хотя называл Усик трусом. Но оказалось, что трусом стал сам Тайсон. В комментарии отец "Цыганского короля" назвал сражение всей жизни для своего сына. По словам Джона Фьюри, таким поединком является как раз бой против Усика.
Однако отец британского боксера не смог не обидеть Александра.
Почему же тогда Фьюри-младший избежал этого боя? Боится поражения?
Теперь Усик ждет официальное подтверждение боя против обязательного претендента по версии WBA Даниэла Дюбуа. Поединок уже вроде бы выставили на промоутерские торги, ведь не смогли до 2 мая ударить по рукам
Усик ждет подписание контракта боя с Дюбуа
- Бой Усик – Дюбуа состоится не ранее 22 июля, когда свой поединок должен провести Фьюри. Украинец ждет, пока его будущий соперник полностью восстановится от травмы, полученной зимой 2022-го.
- Команда Усика хочет провести бой в Польше, но не прочь полететь на поединок в Великобританию, где Александр уже торжествовал.
- Отмечается, что Усик после боя с Дюбуа может поучаствовать в фантастическом турнире четырех, который состоится в Саудовской Аравии. Ожидается, что на соревнованиях проведут бои Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер. Победители обоих поединков поразятся между собой.
- Шейхи заманивают боксеров космическими гонорарами.