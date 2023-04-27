Промоутер українського боксера Олександр Красюк розповів деталі перемовин із командою британського суперника. Представник Олександра Усика заявив, що їх сторона вже зробила пропозицію Деніелу Дюбуа щодо проведення їх спільного бою у Польщі.

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Красюк: Рішення будуть прийматися відповідно до комерційних міркувань

Вже найближчими днями команда Дюбуа повинна дати остаточну відповідь. Красюк не сумнівається, що Френк Воррен, його син Джордж і вся група Queensberry Promotions активно підтримують Україну ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

"Рішення будуть прийматися відповідно до комерційних міркувань. Якщо з якихось причин наша пропозиція не задовольнить Дюбуа і він не захоче підписувати контракт, то ми можемо переходити до процедури тендеру промоутера. А суб’єкт, який підготує вищу фінансову пропозицію, отримає право організувати поєдинок. Тоді на нашу користь було б, щоб Усик як чемпіон мав гарантовані 75 відсотків заявки, а Дюбуа як претендент – 25. Це, очевидно, означає, що ми поки не маємо права організовувати бій, але ми докладемо всіх зусиль, щоб це сталося", – розповів Красюк.

"Організація боїв Усика та Ф’юрі в одну ніч з комерційної точки зору була б пострілом у ногу"

Промоутер Усика назвав ймовірну дату поєдинку проти Дюбуа. Він точно не відбудеться у ніч, коли свій бій проведе Тайсон Ф'юрі, який зістрибнув від зустрічі за абсолют із українцем. Адже це буде невигідно усім сторонам із комерційної точки зору.

Ф’юрі має провести бій 22 липня. І обидва поєдинки – і його, і наш – у Великій Британії покажуть на платній основі. Організація боїв Усика та Ф’юрі в одну ніч з комерційної точки зору, очевидно, була б пострілом у ногу. Ми не можемо передбачити, який поєдинок приверне більше уваги, але точно знаємо, що вболівальникам доведеться вибирати між одним боєм та іншим. Це, звісно, не мало б сенсу. Навіть тижня перерви між двома боями недостатньо. Було б добре розділити їх хоча б на три тижні,

– заявив промоутер українського боксера.

Однак поєдинок Усик – Дюбуа точно відбудеться не раніше 22 липня. Про це запевнив Красюк. Адже британець відновлюється від травми, яку отримав в одному з боїв у грудні 2022 року. Деніелу потрібен час на реабілітацію, щоб якомога краще підготуватись до бою з Олександром.

Красюк додав, що можлива дата бою Усик – Дюбуа буде на межі липня та серпня.

До слова. Раніше Егіс Клімас, менеджер Усика, заявив, що сторони мають домовитись про бій до 2 травня. Деніел Дюбуа ж є обов'язковим претендентом по версії WBA для Олександра.

"Ми не зосереджуємось лише на Варшаві": про можливе місце бою Усика

Також промоутер Усика розповів про можливу локацію поєдинку.

Як я вже сказав, ми не зосереджуємося лише на Варшаві. Звичайно, мова йшла б про столицю Польщі, але Кличко та Адамек билися в іншому місці, і все вийшло дуже добре. Той поєдинок, який ми згадуємо, дає підстави вважати, що виступ чемпіона світу у надважкій вазі Усика також викличе інтерес. Польща – країна боксу, де люди цікавляться цією дисципліною вже давно. У вас були видатні чемпіони з боксу, у вас бойовий дух. І в таких країнах бокс завжди дуже підтримують,

– відповів Красюк.

Відзначимо, що це буде перший поєдинок для Усика після двох перемог над Ентоні Джошуа.