Барселона стане жертвою Баварії через Мессі: Мюллер хоче помститися за Левандовського
Джерело:твітер Bayern & Germany
У Баварії розлючені через те, що Роберт Левандовський не отримав "Золотий м'яч" у 2021 році. Мюнхенська команда хоче в матчі проти Барселони довести, що футболісти з чемпіонату Німеччини заслуговують на нагороду.
Емоційний заклик Мюллера
Футболіст Баварії Томас Мюллер прокоментував перемогу Ліонеля Мессі в боротьбі за "Золотий м'яч". Попри всі прогнози Лео випередив Левандовського.
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Мюллер заявив, що церемонія вручення "Золотого м'яча" принесла розчарування для баварців, поляків та німців. Гравець згадав про вручення "Золотого м'яча" у 2013 році.
Тоді на перемогу претендував гравець Баварії Франк Рібері. Він начебто здобув перемогу за підсумком голосування, але тодішній президент ФІФА Йозеф Блаттер змусив переголосувати. У підсумку нагорода дісталася Кріштіану Роналду.
Нехай я у футболі давно і був не такий здивований підсумками (у 2013-у те ж саме було з Франком Рібері), загалом все це призвело мене до думки (або переконало зайвий раз), що хоча у нас у Бундеслізі є чудові футболісти для світового визнання потрібні нові успіхи на міжнародному рівні,
– зазначив Мюллер.
Футболіст Баварії заявив, що для нього це додаткова мотивація виграти Лігу чемпіонів. За словами Мюллера, найближча можливість довести свій рівень – гра проти Барселони 8-го грудня.
Також для мене це додаткова мотивація віддати всі сили заради перемоги у Лізі чемпіонів, щоб показати всім, з якого ми тіста. І головне – показати, що здатен запропонувати німецький футбол. Найближча можливість на нас чекає наступної середи в Лізі чемпіонів проти Барселони. Давайте нею скористаємося!,
– сказав Томас.
Варто сказати, що Барселона – колишня команда Мессі. Наразі аргентинець грає у французькому ПСЖ, з яким Баварії має шанси зіграти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Разом з тим, Мюллер привітав Ліонеля Мессі з перемогою.
"P.S. Нагорода дісталася, можливо, найкращому окремому гравцю в історії футболу – Ліонелю Мессі. Вітаю Ліонеля з отриманням "Золотого м'яча", нехай навіть мені здається, що цього разу Роберт Левандовський заслуговував на нього більше", – резюмував гравець Баварії.
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Мессі виграв "Золотий м'яч"
- У понеділок, 29-го листопада, відбулася 65-а в історії церемонія Ballon d'Or. Перемогу здобув Ліонель Мессі, який виграв свій 7-й "Золотий м'яч".
- За підсумками голосування журналістів Мессі випередив Левандовського на 33 бали. Під час своєї промови Лео віддав належне нападнику Баварії. Він заявив, що Роберт мав виграти нагороду у 2020 році.
- Перемога Мессі спричинила шквал критика на адресу France Football та самого футболіста. Вболівальники по всьому світу вважають, що в Левандовського "вкрали" перемогу.
- На фоні критики головний редактор France Football Паскаль Ферре заявив, що Левандовському можуть вручити "Золотий м'яч" за 2020 рік.
- Тоді вручення нагороди було вперше в історії скасовано через пандемію. Саме в тому році нападник Баварії здобув всі можливі трофеї під час одного сезону.