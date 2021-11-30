Після перемоги Мессі сказав, що щасливий виграти "Золотий м'яч" і для нього честь боротися з Левандовським, який, за словами аргентинця, також заслуговує мати в колекції цю нагороду.
Як це було Мессі – володар Золотого м'яча 2021
"Ти заслужив отримати свій "Золотий м'яч" у минулому році, це визнали всі. France Football має віддати його тобі. Ти – переможець і повинен також мати цю нагороду", – сказав Мессі.
Коротко про перемогу Мессі
- До нагороди 2021 року Мессі здобував "Золотий м'яч" чотири рази поспіль, з 2009-го до 2012-го, а також 2015-го та 2019 року. Капітан збірної Аргентини також шість разів ставав другим за підсумками голосування.
- Мессі став другим гравцем клубу Ліги 1, якому вдалося завоювати "Золотий м'яч". Першим в історію увійшов на той момент зірка Марселя Жан-П'єр Папен у 1991 році.
- Мессі в сезоні 2020/2021 став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії – Ла Ліги (30 забитих м'ячів). Крім того, форвард у складі збірної Аргентини вперше в кар'єрі став тріумфатором Кубка Америки. На турнірі він забив чотири м'ячі та зробив п'ять результативних передач.