Після перемоги Мессі сказав, що щасливий виграти "Золотий м'яч" і для нього честь боротися з Левандовським, який, за словами аргентинця, також заслуговує мати в колекції цю нагороду.

Як це було Мессі – володар Золотого м'яча 2021

"Ти заслужив отримати свій "Золотий м'яч" у минулому році, це визнали всі. France Football має віддати його тобі. Ти – переможець і повинен також мати цю нагороду", – сказав Мессі.

Зверніть увагу! У 2020 році вручення "Золотого м'яча" скасували – уперше з моменту заснування премії 1956 року. Головний редактор журналу France Football Паскаль Ферре заявив, що організатори "Золотого м'яча" не зможуть справедливо оцінити футболістів за умов пандемії коронавірусу.

Коротко про перемогу Мессі