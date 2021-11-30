"Це несправедливо і неправильно"

Легендариний футболіст вважає, що нагороду необхідно було вручити поляку Роберту Левандовському.

До теми Ти мав взяти "Золотий м'яч", – Мессі несподівано звернувся до Левандовського

Я в шоці! Левандовського просто обікрали! Це несправедливо і неправильно. Я говорив із цього приводу з Олегом Блохіним – він дотримується такої ж думки,

– наголосив Бєланов.

Легендарний футболіст зазначив, що Мессі отримав "Золотий м'яч" несправедливо.

"Я такого не очікував і дуже засмутився. Безперечно: Мессі – зірка світової величини, суперфутболіст. Але, вважаю, "Золотий м'яч" мав отримати поляк. Мені дуже шкода було хлопця, коли побачив його під час телетрансляції", – додав колишній футболіст.

Бєланов згадав 2012 рік, коли Мессі отримав нагороду. Він вважає, що тоді аргентинець також незаслужено переміг.

"Для Ліонеля не так важливо, буде у нього шість чи сім "Золотих м'ячів". А ось у Левандовського, можливо, був останній шанс виграти приз. Мабуть, щось відбувається у світі, що неможливо пояснити. Роберту торік заслужений "Золотий м'яч" не дали. Нинішня ситуація точнісінько нагадує 2012 рік, коли в такому ж становищі опинився Андрес Іньєста. Він тоді виблискував у "Барселоні" і зі збірною Іспанії став чемпіоном Європи, а приз тоді отримав Мессі", – згадав ексфутболіст.

У 2012 році Андрес Іньєста був головним претендентом на "Золотий м'яч".

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